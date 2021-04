Lịch sử phong cách ấn tượng của tiếp viên hàng không Hoa Kỳ

Thứ Tư, ngày 07/04/2021

Vai trò của nữ tiếp viên hàng không tại Mỹ bắt đầu từ những năm 1930, khi các chuyến bay thương mại ở Hoa Kỳ bao gồm các y tá trong phi hành đoàn để truyền cảm hứng cho sự tự tin trong trường hợp khẩn cấp.

Vào ngày 26 tháng 10 năm 1958, một chuyến bay thương mại đã làm thay đổi lịch sử ngành hàng không: đó là chiếc Boeing 707 đầu tiên bay từ New York đến Paris, của hãng hàng không Pan Am. Sự kiện này mở đầu cho thời điểm mà du lịch bằng máy bay đồng nghĩa với một cuộc sống hào nhoáng, bất tử trong những cảnh như trong phim Catch Me If You Can, khi nhân vật của Leonardo DiCaprio bước ra khỏi xe limo với sáu cô gái trên tay. Những nữ tiếp viên hàng không đã trở thành biểu tượng phong cách trong những năm 1950.

Vai trò của nữ tiếp viên hàng không bắt đầu từ những năm 1930, khi các chuyến bay thương mại ở Hoa Kỳ bao gồm các y tá trong phi hành đoàn để truyền cảm hứng cho sự tự tin trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, một chiến dịch cũng bắt đầu trong đó tiếp viên hàng không trở thành một công cụ tiếp thị cho ngành hàng không, theo ý tưởng hoàn toàn gia trưởng rằng "nếu một người phụ nữ có thể bay, thì bạn cũng vậy".

Vì vậy, đồng phục y tá bắt đầu đánh dấu trang phục của tiếp viên hàng không: mũ lưỡi trai, áo sơ mi, váy và tạp dề, và trong Thế chiến thứ hai, quân phục đã ảnh hưởng đến điều này bằng cách biến mũ lưỡi trai thành mũ và thêm miếng đệm vai vào áo khoác. Từng chút một, các hãng hàng không nhận ra rằng những người phụ nữ này là điểm thu hút khách hàng và bắt đầu yêu cầu một hồ sơ rất cụ thể cho vị trí này: phụ nữ độc thân, gầy, không cao (do kích thước của cabin), dưới 30 tuổi, và không đeo kính. Từ "hấp dẫn" là một phần của các yêu cầu và các cặp song sinh cũng được ưa chuộng.

Thời hoàng kim

Vào cuối chiến tranh, sự cạnh tranh giữa các hãng hàng không thương mại tăng vọt và do đó bắt đầu thời kỳ hoàng kim của du lịch, khi sự quyến rũ được chuyển thành các món ăn ngon và nghệ sĩ dương cầm chơi trên không. Đó chính xác là chuyến bay đầu tiên của Pan American Airways từ New York đến Paris, là đỉnh cao của thời đại này.

Tuy nhiên, các hãng hàng không ngày càng gặp phải nhiều hạn chế của chính phủ hoặc các thỏa thuận quốc tế, vì vậy một trong những công cụ phân biệt duy nhất giữa họ là sự đa dạng của phụ nữ trong đội bay của họ. Ví dụ, quảng cáo cho United Airlines đã sử dụng những cụm từ như: "Kết hôn cũng được, nhưng bạn có muốn nhìn thấy thế giới sớm hơn không?" Đó là khoảnh khắc giải thoát tuyệt vời cho nhiều cô gái muốn đi du lịch khắp thế giới với một công việc được trả lương.

Vào thời điểm này, các tiếp viên hàng không gần giống như những người nổi tiếng và nổi bật tại các sân bay trong bộ đồng phục của các nhà thiết kế như Pucci, Balenciaga và Dior. Ngay sau đó, những công việc này đã được rất nhiều người thèm muốn và chỉ có 3% ứng viên được tuyển dụng. Tuy nhiên, mặt khác, lý do sa thải là không công bằng, chẳng hạn như những phụ nữ có làn da rám nắng, vết sẹo hoặc những người không mặc áo dài. Ví dụ, vào năm 1953, American Airlines đã yêu cầu phụ nữ trên 30 tuổi từ chức.

Hai thập kỷ tiếp theo, những năm 1960 và 1970, được đặc trưng bởi những bộ đồng phục thể hiện sự hào nhoáng của thời đó, với bốt cao đến đùi và váy mini hoặc quần dài. Tuy nhiên, chúng cũng mang đến sự hoàng hôn của thời kỳ hoàng kim và các báo cáo về quấy rối, bất bình đẳng giới và chấm dứt sai trái đang gia tăng.

Kinh doanh hay trải nghiệm?

Ngành công nghiệp hàng không đã bùng nổ vào những năm 1980. Du lịch gia đình đang gia tăng và ý tưởng về sự hào nhoáng trở nên ít cần thiết hơn là có lẽ mang thêm một chiếc vali. Ngoài ra, sự hiện diện ngày càng tăng của phụ nữ ở nơi làm việc được phản ánh trong đồng phục của các tiếp viên hàng không, những người hiện mặc áo khoác, áo sơ mi và quần tây, một phong cách phổ biến cho đến nay, với một số phụ kiện như khăn hoặc mũ. Về màu sắc, các tông màu tối được ưa chuộng, chẳng hạn như màu xanh nước biển, mang tính bảo thủ và chuyên nghiệp nhưng đồng thời cũng lý tưởng để che phủ các vết bẩn. Một số hãng hàng không duy trì các quy định nghiêm ngặt về đồng phục của họ. Ví dụ, những người phụ nữ của phi hành đoàn Fly Emirates đội một chiếc mũ màu đỏ, trên đó có treo một chiếc khăn trắng và quàng quanh cổ họ. Công ty cũng có một danh sách các màu son đỏ được chấp thuận để phù hợp với mũ và bảy bước trang điểm bắt buộc.

Trong lịch sử, đồng phục của tiếp viên hàng không có mối quan hệ mật thiết với thời trang, vì chúng tạo cơ hội cho các nhà thiết kế hợp tác với các hãng hàng không từ quốc gia bản địa của họ như chúng ta đã thấy với Christian Lacroix cho Air France, Alberta Ferretti cho Alitalia và Macario Jiménez cho Aeromexico.

Trong khi cuộc hành trình của các nữ tiếp viên hàng không có rất nhiều điều phức tạp, nó không phải lúc nào cũng đi kèm với bài hát danh tiếng ca ngợi nghề nghiệp bầu trời "Come Fly With Me" của Sinatra. Tiếp viên hàng không là một trong những phụ nữ đầu tiên đi du lịch thế giới một mình.

Nguồn: http://danviet.vn/lich-su-phong-cach-an-tuong-cua-tiep-vien-hang-khong-hoa-ky-5020217495213757.htm