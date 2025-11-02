Hoa hậu Hương Giang vắng bóng trong các BXH Pre-Arrival tại Miss Universe 2025

Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74) sắp bắt đầu, các đại diện từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã bắt đầu "đổ bộ" Thái Lan, sẵn sàng cho hành trình chinh phục chiếc vương miện đắt giá.

Ở thời điểm mới được công bố là đại diện Việt Nam, Hoa hậu Hương Giang "gây bão" cộng đồng nhan sắc trong nước và quốc tế. Thậm chí cô còn được dự đoán sẽ giành vương miện. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, khi cuộc thi Miss Universe 2025 chuẩn bị bắt đầu, và các chuyên trang nhan sắc bắt đầu tung ra các BXH Pre-Arrival, đánh giá các thí sinh trước hành trình tới Thái Lan, Hoa hậu Hương Giang lại bất ngờ vắng bóng.

Các đại diện được nhắc đến nhiều nhất là đại diện nước chủ nhà Thái Lan, Bờ biển Ngà, Venezuela, Colombia...

Hoa hậu Hương Giang hiếm hoi có mặt tại một vài BXH, nhưng cũng không ở vị trí cao.

Miss Universe luôn là đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh. Năm nay, cuộc thi tiếp tục quy tụ dàn thí sinh xuất sắc, trong đó có những gương mặt nổi trội như đại diện nước chủ nhà Thái Lan, đại diện Bờ biển Ngà (từng thi Miss World 2021, cùng năm với Hoa hậu Đỗ Thị Hà và giành ngôi vị Á hậu 2)....

Hoa hậu Nguyễn Hương Giang sẽ tham gia chuỗi hoạt động chính thức của Miss Universe 2025 cùng hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm Chung kết Miss Universe 2025 dự kiến diễn ra ngày 21/11/2025 tại Bangkok, Thái Lan, hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện nhan sắc được mong chờ nhất năm.