Lên đồ với chiếc áo khoác sành điệu nhất mùa Thu

Blazer luôn là kiểu áo khoác được phái đẹp ưu ái hàng đầu trong mùa Thu. Bất kể mix với item nào, trang phục này luôn tạo ra vẻ ngoài vừa sành điệu vừa thanh lịch.

Nếu phải chọn một chiếc blazer để đầu tư trong mùa Thu năm nay, các bạn gái nhất định không thể bỏ qua blazer màu be. Trang phục màu be nói chung và blazer màu be nói riêng có khả năng “hô biến” mọi công thức mix match, biến mọi set đồ trở nên sang xịn, nền nã và đặc biệt hợp với không khí dịu mát, se lạnh của mùa Thu.

Năm nay, kiểu blazer được lòng các chị em có thiết kế hơi dài và rộng dạng overisze. So với kiểu blazer dáng vừa vặn truyền thống, blazer dáng oversize được cho là cá tính, phong cách hơn. Kết hợp với các sắc thái màu be vừa cổ điển vừa hiện đại, đây hứa hẹn là trang phục phủ sóng mọi ngõ ngách trong thời gian gần.

Dưới đây là 10 công thức mix đồ cực dễ áp dụng dành cho bạn gái mê blazer màu be:

Những set trang phục tông đen – xám có phần lạnh lẽo đặc trưng của mùa Thu Đông sẽ trở nên ấm áp và thanh lịch hơn khi có sự góp mặt của một chiếc blazer màu be dáng rộng.

Một bộ suit màu be là tất cả những gì phái đẹp cần nếu muốn xây dựng hình tượng chỉn chu, trưởng thành nhưng vẫn thời trang, sành điệu.

Áo thun cao cổ, quần jeans và ankle boots là những item không còn xa lạ, song sẽ trở nên thời thượng, có điểm nhấn hơn khi mix cùng blazer màu be dáng dài trùm hông.

Các thiết kế croptop thịnh hành từ mùa Hè hoàn toàn có thể tận dụng sang mùa Thu bằng cách phối với quần jeans dày dặn và blazer be ấm áp.

Những set đồ white-on-white thường được mặc định không hợp với mùa Thu. Tuy nhiên, với sự góp sức của chiếc blazer be, mọi thứ trở nên hợp lý hơn.

Đừng ngại diện blazer dáng oversize cùng chân váy maxi. Hai item đều có khả năng kéo dài cơ thể, “hack” dáng hiệu quả, nhất là khi đi cùng những gam màu sáng như be, trắng.

Váy da kén người mặc sẽ trở nên dễ ứng dụng hơn khi có blazer màu be đồng hành. Mix thêm một đôi boots dài, bạn đã hoàn thiện set đồ xinh xắn, hợp mùa Thu.

Màu be của áo blazer rất hợp để thuần phục các thiết kế đồ da, điển hình như áo khoác da dáng dài. Sắc be dịu mắt và ấm áp khiến các item vải da đỡ lạnh lẽo, xóa tan cảm giác cứng nhắc.

Diện cả “cây” màu be không hề nhàm chán, nếu bạn biết cách vận dụng một cách hợp lý những khoảng hở giúp khoe lợi thế cơ thể.

Chân váy xếp ly dáng mini cổ điển là công cụ “hack” tuổi cực tốt nhưng không phải ai cũng biết cách diện. Khi thấy khó ứng dụng, chỉ cần thêm blazer màu be, set đồ sẽ lập tức trở nên cân đối, vừa mắt.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]