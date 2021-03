Helmut Lang: Phong cách tối giản thập niên 90 đến tái cấu trúc thời trang thế giới

Sự nghiệp của nhà thiết kế sinh ra ở Áo, Helmut Lang đã thành công khi phong cách tối giản của ông định hình một thế hệ trước đây chỉ thiên về giày thể thao chunky, áo parka và trang phục "đi quẩy" rave. Từ những chiếc áo phông cotton màu trắng đơn giản đến những chiếc quần âu nam và áo khoác Crombie, các thiết kế của Lang tạo ra không gian giữa trang phục giản dị và sự thanh lịch gợi cảm. Đó là một bước ngoặt vào những năm 90 và đầu những năm 2000, và đã thay đổi thời trang mãi mãi. Kiểu dáng hiện đại, sắc nét giờ đây trở thành một yếu tố chủ yếu được nhìn thấy ở khắp mọi nơi nhờ Lang.

Song song với phong trào grunge, Lang cũng tích hợp những phần quan trọng của thời trang thập niên 90 vốn quen thuộc với các nền văn hóa phụ khác. Sử dụng các chất liệu độc đáo như cao su, lông vũ và vải kim loại, Lang đã cẩn thận đưa các bộ phận của văn hóa và thời trang rave và punk, như dây nịt trói và túi đựng rác, vào các thiết kế của mình. Mặc dù phổ biến ngày nay, nhưng Lang được coi là đi trước thời đại với chủ nghĩa tối giản hiện đại và sử dụng các loại vải công nghệ cao cùng với những loại vải không chính thống.

Nhà thiết kế đã ra mắt bộ sưu tập Helmut Lang đầu tiên của mình tại Paris vào năm 1984, và chuyển thương hiệu đến Thành phố New York một thập kỷ sau đó. Ông bắt đầu hợp tác với các nhà thiết kế và nhà tạo mẫu nổi tiếng, nổi tiếng nhất là nhà tạo mẫu và biên tập viên thời trang trẻ người Anh Melanie Ward, người chịu trách nhiệm phát hiện ra người mẫu Kate Moss vào năm 1990.

Việc chuyển đến thành phố New York vào năm 1998 là rất quan trọng, không chỉ đối với thương hiệu của Lang mà còn đối với toàn bộ ngành công nghiệp thời trang. Lang thực sự là lý do các nhà thiết kế New York trình diễn đầu tiên trong tháng thời trang, trước khi Lang đặt studio của mình ở khu SoHo, khu Manhattan, lịch tháng thời trang bắt đầu ở Milan và kết thúc ở NYC. Nhưng khi Lang nói rằng ông đã sẵn sàng xuất hiện sớm hơn, các thương hiệu như Calvin Klein và Donna Karan đã làm theo, và toàn bộ lịch đã thay đổi theo hướng có lợi cho ông.

Thực tế, Lang là nhà thiết kế đầu tiên làm được nhiều thứ. Đầu tiên, ông trở thành người đầu tiên phát trực tiếp một show diễn trên nền tảng internet (một chiến thuật mà chúng ta đã thấy rất nhiều trong năm qua do hạn chế của đại dịch), giới thiệu bộ sưu tập Thu/Đông 1998 của mình trên Internet và qua CD-ROM. Ông cũng khéo léo trở thành nhà thiết kế đầu tiên quảng cáo thương hiệu trên xe taxi, điều mà chúng ta thậm chí sẽ không nghĩ đến bây giờ.

Năm 2005, một năm sau khi bán một phần lớn thương hiệu cùng tên của mình cho Prada Group, Lang từ bỏ hoàn toàn thương hiệu và thời trang mà không cần nói nhiều. Ông chuyển đến Long Island và bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nghệ sĩ.

Lang có thể đã bỏ lại thương hiệu của mình, nhưng thế giới thời trang chắc chắn không. Ông không chỉ xác định diện mạo của thập niên 90, mà còn tạo ra một không gian riêng biệt cho chủ nghĩa tối giản và phong cách thực dụng, được các nhà thiết kế hàng thập kỷ cấu hình lại và thay thế trong những năm sau đó.

