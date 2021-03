Hermès đang tạo ra xu hướng phụ kiện dành cho son môi mùa tới

Thứ Năm, ngày 11/03/2021 09:25 AM (GMT+7)

Trong Tuần lễ thời trang Paris, Hermès đã trình làng bộ sưu tập Thu/Đông 2021 với một buổi trình diễn ba phần hấp dẫn, được triển khai đồng thời tại New York, Paris và Thượng Hải. Trong khi các sản phẩm may mặc là một sáng tạo trong lịch sử của thương hiệu, một phụ kiện trong bộ sưu tập thực sự nổi bật so với phần còn lại. Bên cạnh túi xách da và túi đeo chéo, hộp đựng son môi là một phụ kiện xuất hiện thường xuyên trong bộ sưu tập mùa này. Ngoài việc dưỡng ẩm cho đôi môi, mùa đông tiếp theo trong năm 2021, theo Hermès, son môi sẽ là phụ kiện thời trang thiết yếu của mùa.

Nhà mốt đã giới thiệu hai phụ kiện cải tiến với chất liệu da, một chất liệu đã được Hermès chăm chút và đầu tư kỹ lưỡng kể từ khi thành lập. Phụ kiện đầu tiên, Kiss Holder, là một sự kết hợp nhỏ giữa hộp đựng son môi và một chiếc vòng cổ dài, để đeo quanh cổ. Thời trang và thiết thực, phụ kiện cho phép bạn mang theo son môi cả ngày, đồng thời nâng cấp trang phục của bạn.

Phụ kiện hàng đầu thứ hai cho mùa tới là Hermésway, một chiếc túi nhỏ được thiết kế để chứa đựng tất cả các vật dụng cần thiết trong cuộc sống hiện đại của bạn: điện thoại, AirPods, thẻ tín dụng và tất nhiên, son môi Hermès của bạn!

Tuy nhiên, những phụ kiện sang trọng này không phải là nỗ lực đầu tiên của nhà mốt để sang trọng hóa son môi. Tháng 11 năm ngoái, Hermès đã ra mắt một chiếc bao da với 8 màu khác nhau, nhằm mục đích bảo vệ son môi Hermès. Cho dù bạn thích một hộp đựng độc lập hay một khe cắm, Hermès đang tạo ra xu hướng phụ kiện cho son môi xinh, điệu cho mùa Thu/Đông 2021.

