Coach mang trang phục nỉ tươi sáng ra phố với bộ sưu tập Xuân hè 2022

Thứ Hai, ngày 13/09/2021 11:15 AM (GMT+7)

Sau nhiều tháng chịu sự hạn chế của Covid 19 và chỉ có thể mặc những bộ quần áo đẹp trong nhà, người ta mong muốn ngắm những thiết kế tươi sáng nhất.

Vào mùa Xuân/Hè 2022, Stuart Vevers và đội ngũ của Coach đã nói lên suy nghĩ muốn thoát khỏi sự nhàm chán của thời trang mặc ở nhà - thứ thịnh hành do dịch bệnh, và trình làng một bộ sưu tập rất dễ mặc nhưng cực kỳ thú vị.

Buổi trình diễn với 47 mẫu mã đã chứng kiến ​​một loạt các sản phẩm sẵn sàng được bán cho mùa xuân. Có một số kiểu dáng, bao gồm áo phông xám với tên Coach hoặc chữ Pgrase “Super Grump” được in ở phía trước và quần short denim hoặc tartan, nói lên nỗi ám ảnh hiện tại về chiếc áo quá khổ. Ngoài ra, một số áo khoác da lớn với nhiều màu sắc rực rỡ đã được giới thiệu, nói lên lịch sử chuyên sản xuất đồ da cao cấp của nhà mốt. Tuy nhiên, có lẽ gây sốc nhất là những bộ đồ mới lạ với màu sắc tươi sáng và họa tiết đậm, cổ điển. Một ví dụ về điều này là một chiếc váy bút chì, áo khoác và mũ bóng chày kết hợp với màu xanh lá cây, vàng và cam neon.

Mùa này, Vevers và Coach đã giới thiệu một bộ sưu tập phù hợp với những đám đông táo bạo và an toàn. Về cơ bản, có điều gì đó khiến mọi người thích thú khi anh ấy không chỉ giới thiệu những tác phẩm nói lên đặc sản của thương hiệu mà còn sử dụng các phong cách cổ điển hơn, mà còn cả những sản phẩm may mặc liên quan đến xu hướng thời trang hiện tại. Tuy nhiên, bảng màu rực rỡ đảm bảo rằng tất cả khách hàng của Coach, dù là người táo bạo hay kín đáo, đều vui vẻ và tận hưởng sự tự do lấy lại của họ trong những tác phẩm này.

Nguồn: http://danviet.vn/coach-mang-trang-phuc-ni-tuoi-sang-ra-pho-voi-bo-suu-tap-xuan-he-2022-50202113911165242.htm