Một số tiết lộ thú vị về tuần lễ thời trang New York

Thứ Bảy, ngày 11/09/2021 09:09 AM (GMT+7)

Những điều bạn chưa biết về tuần lễ thời trang New York là gì?

Kinh đô thời trang

Trước Thế chiến thứ hai, phần lớn ngành công nghiệp thời trang của Mỹ chỉ đơn giản là sao chép lại những món đồ do các nhà thiết kế Pháp làm. Khi các hãng thời trang ở Paris đóng cửa trong chiến tranh, một sáng kiến ​​năm 1941 có tên là New York Dress Institute (được tài trợ bởi tiền bản quyền trả cho Liên minh Công nhân May mặc Quốc tế) đã thúc đẩy việc thiết kế và mua trang phục sản xuất tại địa phương. Đây là bước đầu tiên hướng tới tuần lễ thời trang đầu tiên của thành phố.

Sự bắt đầu của NYFW

Được coi là người quảng bá thời trang đầu tiên của Mỹ, Eleanor Lambert hiểu cách tốt nhất để quảng bá thời trang Mỹ là quảng bá cho các nhà thiết kế, điều này trước đây chưa từng được thực hiện. “Tuần lễ báo chí thời trang thường niên đầu tiên” bắt đầu vào ngày 19 tháng 7 năm 1943, với các nhân vật đằng sau nhãn hiệu của các nhà thiết kế lần đầu tiên xuất hiện.

Alexander wang không phải là người đầu tiên chủ trì một show diễn mùa hè

Bất chấp sự ngạc nhiên về tuyên bố của mình cách đây vài tuần, Lambert đã tổ chức tuần lễ FPW của cô ấy vào tháng 7 để báo chí có thể xem các thiết kế và viết về chúng vài tuần trước khi chúng có mặt tại các cửa hàng. Các nhà báo và biên tập viên đã được bay đến từ khắp nơi trên đất nước.

Cảnh quay hâu trường

Như đã thấy trong bộ phim tài liệu Unzipped năm 1995 của ông, Issac Mizrahi đã quay lại những cảnh phía đằng sau cánh gà. Điều này hoàn toàn mới vào thời điểm đó, và những hành động hậu trường mà chúng ta coi là điều hiển nhiên ngày nay, từ truyền hình đến Snapchat và mọi thứ ở giữa, thực sự bắt đầu từ đây.

Biểu diễn trên sân khấu thời trang

Khi Halston tổ chức buổi trình diễn năm 1966 của mình tại Bergdorf Goodman, các người mẫu được yêu cầu vui vẻ khi đi bộ trên đường băng, khác với hình thức của những thập kỷ trước. Perry Ellis cũng sẽ làm điều này vào những năm 1970, kết hợp một cuộc biểu tình pep để giới thiệu bộ sưu tập của mình. Xu hướng biểu diễn trên sân khấu thời trang vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Thay đổi địa điểm biểu diễn

Buổi biểu diễn tháng 4 năm 1991 của Michael Kors diễn ra vào một ngày nóng nực và ẩm ướt trong căn gác xép ở Chelsea, và điều đó cùng với âm nhạc rộn ràng của bài hát “Use It Up, Wear It Out” của Odyssey đã khiến trần nhà sập xuống vào đầu nhà phê bình thời trang nổi tiếng Suzy Menkes và gần như giết chết người mẫu Anna Bayle. Nhưng một khi hiện trường được dọn dẹp, không ai rời đi và chương trình tiếp tục.

Nguồn: http://danviet.vn/mot-so-tiet-lo-thu-vi-ve-tuan-le-thoi-trang-new-york-5020211199104246.htm