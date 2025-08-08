Hạt chia - bí quyết làm đẹp 4 trong 1 của phụ nữ hiện đại

Ảnh: Adobe Stock

Ăn hạt chia thường xuyên

Việc bổ sung hạt chia vào chế độ ăn được các chuyên gia khuyến khích, bởi loại hạt nhỏ này giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các dưỡng chất có lợi, đặc biệt là những chất hỗ trợ sức khỏe làn da. Khi được hấp thụ, hạt chia nuôi dưỡng làn da từ bên trong, cung cấp các thành phần thiết yếu giúp da khỏe mạnh và rạng rỡ. Cách tiếp cận toàn diện này được xem là sự bổ sung hiệu quả cho các phương pháp chăm sóc da từ bên ngoài.

Làm mặt nạ dưỡng da từ hạt chia

Để làm mặt nạ dưỡng da từ hạt chia, bạn có thể bắt đầu bằng cách ngâm hạt qua đêm cho đến khi chúng nở và tạo thành lớp gel sánh mịn. Nhờ chứa omega-3, chất chống oxy hóa và vitamin, hạt chia giúp dưỡng ẩm sâu và cải thiện độ đàn hồi cho da. Sáng hôm sau, trộn phần hạt đã ngâm với một lượng mật ong hoặc sữa chua bằng nhau để tạo thành hỗn hợp dưỡng da tự nhiên. Theo chuyên gia dinh dưỡng Riya Desai, hỗn hợp này không chỉ cấp ẩm hiệu quả mà còn giúp da mềm mại, mịn màng và tươi sáng hơn nếu sử dụng đều đặn.

Bạn có thể tự làm nhiều loại mặt nạ dưỡng da từ hạt chia kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên khác. Để tăng cường khả năng dưỡng ẩm và phục hồi làn da, hãy trộn hạt chia đã ngâm với chuối hoặc bơ nghiền. Sự kết hợp này mang lại hỗn hợp giàu omega-3, chất chống oxy hóa và vitamin - những thành phần giúp làm mềm, cấp ẩm sâu và hỗ trợ quá trình tái tạo da. "Những nguyên liệu tự nhiên này phối hợp cùng hạt chia để cung cấp dưỡng chất mạnh mẽ cho làn da của bạn", chuyên gia dinh dưỡng Riya Desai cho biết.

Tẩy tế bào chết bằng hạt chia

Hạt chia mang lại nhiều lợi ích cho da, bao gồm hàm lượng chất chống oxy hóa cao và đặc tính dưỡng ẩm, giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh.

Để tạo ra một loại tẩy tế bào chết cho da mặt, hãy thêm hạt chia xay vào bất kỳ loại dầu hữu cơ nào, chẳng hạn như dầu dừa. Nhẹ nhàng thoa hỗn hợp này lên mặt, giúp tẩy tế bào chết và để lộ làn da mịn màng, tươi mới hơn bên dưới. "Loại tẩy tế bào chết tự nhiên này mang đến một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả để phục hồi làn da", chuyên gia Desai giải thích.

Làm dịu da bị kích ứng và cháy nắng

Để làm dịu da bị cháy nắng, nhạy cảm hoặc kích ứng, hãy tham khảo các cách sau:

- Kết hợp với gel lô hội: Trộn hạt chia đã ngâm với gel lô hội, sau đó thoa trực tiếp lên vùng da cần làm dịu hoặc đang bị kích ứng. Hỗn hợp này giúp cấp ẩm, giảm đỏ và thúc đẩy quá trình phục hồi da.

- Kết hợp với nước ép dưa chuột: Ngâm hạt chia trong nước ép dưa chuột vài phút, rồi thấm vào bông tẩy trang và đắp lên mắt như mặt nạ thư giãn. Cách này giúp làm dịu vùng da quanh mắt, giảm bọng mắt và cảm giác mỏi mệt.