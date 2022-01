Chào mừng năm con hổ với các bộ sưu tập từ các nhà mốt danh tiếng

Các người mẫu Liu Bingbing, Liu Chunjie, Wang Xiangguo và Yang Ling đã được mời hợp tác cho chiến dịch.

Burberry

Bộ sưu tập capsule của Burberry có các sọc đặc trưng của con hổ trên các phong cách phổ biến như túi Lola và túi Olympia của nhà mốt. Con hổ cũng được minh họa trên trang phục ready to wear của nam và nữ cùng với bản in Monogram TB có điểm nhấn màu cam phù hợp với các phụ kiện từ bộ sưu tập như khăn quàng cổ cashmere và giày thể thao. Các người mẫu Liu Bingbing, Liu Chunjie, Wang Xiangguo và Yang Ling đã được mời hợp tác cho chiến dịch.

Prada

Hổ mạnh mẽ và dũng mãnh cũng là loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, vì vậy năm nay Prada đang thực hiện chiến dịch Hành động trong năm Hổ với sự đóng góp cho Chương trình "Đi bộ cùng hổ và báo" của China Green Foundation, tổ chức. Tham gia vào việc bảo tồn loài hổ Amur đang có nguy cơ tuyệt chủng, nam diễn viên kiêm ca sĩ Li Yifeng và nữ diễn viên Chun Xia đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch, trang trí trong bộ sưu tập nổi bật với màu đỏ của Prada.

Balenciaga

Trang phục Tết Nguyên đán của Balenciaga mang hơi hướng thể thao với áo phông, áo khoác, áo hoodie, giày thể thao,... Tập trung xung quanh họa tiết màu cam và đen lấy cảm hứng từ mèo rừng, các thiết kế có biểu tượng con hổ tinh tế hoặc được in đầy đủ bằng các vằn hổ.

Gucci

Bộ sưu tập Tiger của Gucci tái hiện một bản in lưu trữ những năm 1960 của Vittorio Accornero, đặt con hổ trên một bảng màu nhẹ nhàng và phông nền tươi sáng. Thiết kế nghệ thuật tô điểm cho đồ da và phụ kiện, bên cạnh nhiều loại quần áo ready to wear bao gồm đồ mặc ngoài, váy, denim,... Từ ngữ Gucci Tiger cũng tham gia vào xu hướng logomania cùng với chữ lồng GG của Gucci. Bộ sưu tập capsule được giới thiệu thông qua một chiến dịch do Alessandro Michele lên ý tưởng và Angelo Pennetta chụp các người mẫu trong bữa tiệc trà cùng với những con hổ thực tế. Gucci Tiger sẽ có sẵn để mua sắm tại các cửa hàng Gucci và cửa hàng pop up.

Gucci cũng hỗ trợ việc bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng thông qua quan hệ đối tác với Quỹ Chia sẻ Lion, tổ chức bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và môi trường sống của chúng.

