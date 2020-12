Balenciaga 2020 ra mắt bộ sưu tập trên trò chơi điện tử độc đáo không ai bằng

Thứ Ba, ngày 08/12/2020 18:03 PM (GMT+7)

Demna Gvasalia là bậc thầy sáng tạo các màn trình diễn thời trang hấp dẫn. Năm 2020 cũng không phải ngoại lệ nhưng lại đầy đặc biệt khi bộ sưu tập mới nhất lại được phát hành qua một trò chơi điện tử

Bậc thầy của các buổi trình diễn thời trang hấp dẫn, Demna Gvasalia một lần nữa tỏa sáng khi ra mắt bộ sưu tập Balenciaga mới nhất của mình thông qua một trò chơi điện tử có tên “Afterworld: The Age of Tomorrow”., đã đưa dàn nhân vật thú vị thường thấy của ông đến thành phố New York vào khoảng năm 2031. Khung cảnh lúc này có cả giàn giáo và xe đẩy thức ăn cùng với máy bay không người lái nhấp nháy và các xe buýt số 7 bay lượn trên trời.

Show diễn thời trang này như một trò chơi, được cho là dự án video có khối lượng lớn nhất từng được thực hiện, mô tả một loạt các nhiệm vụ và tương tác. Thực tế, trò chơi giống như phần tiếp theo của video ca nhạc Balenciaga được trình chiếu trong Tuần lễ thời trang Paris, các người mẫu hát nhép trong trời mưa ở Paris. Ở đây, cuộc hành trình trở nên hấp dẫn hơn, qua những thành phố đang mục nát, một khu rừng huyền diệu với những người dẫn đường thỏ trắng và một bữa tiệc cuồng nhiệt mang đến một phong cảnh núi non ngoạn mục.

Trong bộ sưu tập, người ta nhìn thấy nghệ sĩ Eliza Douglas, với đầy đủ khí chất của nữ anh hùng Joan of Arc, đâm một thanh kiếm vào đá và tự mình cảm thấy như một chiến thắng.

Và bộ sưu tập này cũng vậy, bộ sưu tập mang đến những kiểu trang phục lớn, quá khổ và những bộ đồ thời trang streetwear trở nên sống động với màu sắc nổi bật, các loại vải có họa tiết và kiểu cắt may của thời trang cao cấp. Điều tuyệt vời của bộ sưu tập được thể hiện trên nền tảng trò chơi điện tử là là khả năng dừng lại và kiểm tra từng bộ trang phục từ mọi góc độ. Bạn có thể đánh giá cao độ cao của đầu ống tay áo; đường cắt hình thang trên áo len; chiếc tạp dề trên đùi mượn từ một chiếc xe tay ga được gắn vào mặt trước của chiếc quần jean rộng, hoặc những đường thêu dày đặc trên chiếc váy cao cổ màu bạc rách rưới.

Chiếc áo khoác ngoài của Balenciaga thật tuyệt vời, từ những chiếc áo khoác parkas và bomber có phù hiệu của NASA và những chiếc áo khoác puffer, lệch một bên vai cho đến chiếc áo khoác có mũ trùm đầu, hoàn chỉnh với chiếc khăn quàng che một phần mặt. Những món đồ quen thuộc đã tạo ra một sức hút mới thông qua các đường cắt may táo bạo, chẳng hạn như những chiếc áo phông siêu lớn nhưng được xếp nếp thanh lịch; các loại vải khác thường, chẳng hạn như jersey cho các thiết kế quá khổ, hoặc sự kết hợp như quần jean kết hợp cùng đôi ủng bạc được mô phỏng theo áo giáp thời trung cổ.

Logo được sử dụng một cách tiết kiệm và với sự hài hước dí dỏm, bao gồm phông chữ Playstation 5 viết nguệch ngoạc trên cánh tay của một chiếc áo len, hoặc một chiếc áo phông với dòng chữ “nếu bị phát hiện, hãy đưa đến một cửa hàng Balenciaga”.

Trong một cuộc phỏng vấn, Gvasalia thú nhận về niềm tin của mình rằng "thời trang là để yêu thích quần áo" và sử dụng chúng như một "bộ giáp hiện đại" để giúp mọi người thể hiện thái độ và tính cách. Ông đã tiếp tục ý tưởng từ bộ sưu tập trước của mình vào tháng 9 (ông đã đảo ngược thứ tự các mùa gần đây) làm cho quần áo mới trông như đã được sử dụng một cách đầy yêu thương.

Nhà thiết kế giải thích: “Đã có cả một nghiên cứu về các phương pháp điều trị lão hóa đích thực cho hầu hết các sản phẩm may mặc. Tôi tin rằng sự tiêu dùng bền vững và thông minh trong tương lai sẽ khuyến khích chúng ta mặc quần áo của mình cho đến khi chúng hỏng và mục nát, vì vậy bộ sưu tập này chứa đầy những bộ quần áo trông đã cũ, đã sờn và khá cũ”.

Ông cũng đã thực hiện một số cách nâng cấp thông minh: cắt nhỏ các loại vải thừa và thêu chúng lên áo khoác để tạo cho chúng vẻ ngoài xù xì, giống như lông thú. Phần lớn bộ sưu tập được coi là unisex và uni-size, sử dụng hầu hết các vật liệu hoàn toàn bền vững, thân thiện với môi trường.

Gvasalia cho biết ông đã quyết định về việc trình diễn BST trên định dạng trò chơi điện tử vào tháng 4 năm ngoái và phát hiện ra rằng việc tạo ra một trò chơi này gần giống với thời trang cao cấp.

“Bạn tạo ra toàn bộ thế giới từ con số không, bạn đặt loại cây gì, lá trên chúng ra sao, kiểu hoàng hôn nào,”. Ông ngạc nhiên bày tỏ: “Để hình ảnh trò chơi trông chân thực và thực tế, bạn thực sự phải xem xét từng chi tiết nhỏ nhất”.

Không phải là một người nghiện game, nhưng NTK nói rằng: "Tôi chủ yếu chơi đua xe hơi trong những khoảng thời gian ngắn khi làm việc ở nhà vì nó giúp ngắt kết nối và thiết lập lại não của mình. Tôi đã bị cuốn hút bởi tính thẩm mỹ của trò chơi điện tử và cách nó phát triển kể từ những năm 1990 đến nay”.

“Bà tôi, cha mẹ tôi và [chồng] Loick là những người hùng của tôi. Trong thần thoại, tôi yêu Achilles, vì tôi yêu một anh hùng có điểm yếu nhỏ nhưng nguy hiểm. Trong lịch sử, đó là Joan of Arc vì cô ấy là biểu tượng của tuổi trẻ vĩnh cửu không biết sợ hãi và lòng dũng cảm. Và trong trò chơi, đó là Aloy từ ‘Horizon Zero Dawn’ vì cô ấy là một người bị ruồng bỏ, giống như tôi vậy”, NTK chia sẻ về cảm hứng của trò chơi thời trang mà ông thiết lập nên.

Nguồn: http://danviet.vn/balenciaga-2020-ra-mat-bo-suu-tap-tren-tro-choi-dien-tu-doc-dao-khong-ai-bang-...Nguồn: http://danviet.vn/balenciaga-2020-ra-mat-bo-suu-tap-tren-tro-choi-dien-tu-doc-dao-khong-ai-bang-5020208121841713.htm