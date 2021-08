Andy Warhol: Bậc thầy sáng tạo của giới thời trang

Để vinh danh sinh nhật lần thứ 93 của Andy Warhol, chúng ta cần suy ngẫm về ảnh hưởng không thể phủ nhận của ông đối với thời trang. Được biết đến như một nhà lãnh đạo nếu không muốn nói là người dẫn đầu của sự nổi dậy của Nghệ thuật đại chúng trong những năm 1960, Warhol đã khám phá các mối quan hệ giữa nghệ thuật cao cấp và tiêu dùng thông qua các bài bình luận kích thích tư duy về văn hóa Mỹ, và do đó làm bùng lên các tranh luận. Ông đã chuyển đổi các phương tiện phim ảnh, hội họa, nhiếp ảnh, dệt lụa, điêu khắc, xuất bản, và thậm chí cả âm nhạc, có hiệu quả chạm đến hầu hết mọi ngóc ngách của nghệ thuật tiêu dùng của Mỹ, đặc biệt là thời trang.

Trước khi vẽ những chiếc lon nổi tiếng đó, Warhol đã làm việc trong lĩnh vực xuất bản thời trang. Vào cuối những năm 1950, ông đã vẽ minh họa thời trang cho các quảng cáo và bài báo, đồng thời thiết kế bố cục tạp chí cho các tạp chí nổi tiếng hàng đầu vào thời điểm đó, bao gồm cả Harper's Bazaar. Biên tập viên thời trang khét tiếng Diana Vreeland gọi ông là "Andy Paperbag" theo cách ông mang công việc của mình đến và đi từ văn phòng thành phố New York.

Darren Pih, người phụ trách của Transmitting Andy Warhol, triển lãm tại Tate Liverpool, nơi tôn vinh triết lý dân chủ của Warhol về nghệ thuật và phương tiện truyền thông đại chúng, cho biết: “Warhol yêu thích các tạp chí và những tạp chí này là hình ảnh mẫu mực cho ý tưởng của ông ấy rằng nghệ thuật là dành cho tất cả mọi người”.

Trong bản phát hành tháng 12 năm 1962 của mình, việc Warhol lặp lại hình ảnh được in trên màn hình là một phần của cuộc khám phá sâu về phương tiện này trong suốt mùa hè cùng năm đó trong tác phẩm của chính mình. Tháng 8 năm đó, cùng thời điểm đó, Marilyn Monroe đã qua đời. Từ cái chết của bà cho đến năm mới, ông đã tạo ra tổng cộng 20 bức tranh lụa từ cùng một hình ảnh của ngôi sao, bao gồm cả Marilyn Diptych nổi tiếng.

Warhol đã tạo ra Campbell's Soup Cans nổi tiếng của mình vào đầu năm đó và công bố tác phẩm vào tháng 7 trong cuộc triển lãm tranh đầu tiên của ông ở Los Angeles, ra mắt Pop Art ở Bờ Tây. Vào giữa những năm 1960, ông trở thành một trong những nghệ sĩ đầu tiên kết hợp nghệ thuật cao cấp và thời trang với sự xuất hiện của "Souper Dress", một chiếc váy bằng giấy lụa in trên vỏ hộp bắt mắt. Chiếc váy được thiết kế để vứt đi sau khi sử dụng, được bán trên thị trường với khẩu hiệu "Đó là sự vô tư", thể hiện văn hóa tiêu dùng đại chúng đang gia tăng và nó có thể dùng một lần.

Đương nhiên, công ty súp đã tận dụng lợi thế của báo chí mà Warhol đang tạo ra và bán phiên bản của riêng họ mà bất kỳ ai cũng có thể mua, đổi lấy 1 đô la và hai nhãn súp của Campbell được gửi qua thư. Nó đã khởi đầu cho xu hướng trang phục in hình Pop Art trên giấy.

Xu hướng này thậm chí còn lan rộng khắp nơi trên thế giới, đổ bộ vào các biểu tượng phong cách như Twiggy, Mick Jagger và Jean Shrimpton, khi các cửa hàng thời trang ở Anh bắt đầu đưa vào sử dụng những chiếc váy và áo phông in hình Pop Art vào những năm 1970. Và khi thời trang đại chúng bùng nổ, thời trang cao cấp cũng theo sau.

Warhol đã kết thân với các nhà thiết kế thời trang và nhân vật văn hóa nổi tiếng, và việc ông thành lập Tạp chí Interview vào năm 1969, có biệt danh là "Quả bóng pha lê của nhạc Pop", đã củng cố mối quan hệ của ông với thời trang khi đích thân ông phỏng vấn những người như Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld và Halston. Warhol cũng giao lưu với các đồng nghiệp sáng tạo của mình tại Studio 54, trong thời điểm quan trọng của văn hóa Mỹ khi các nhà thiết kế thời trang và nghệ sĩ bắt đầu giao lưu trong cùng một vòng kết nối và truyền cảm hứng cho công việc của nhau. Warhol từng nói về người bạn của mình, "để vào được [Studio] 54, bạn phải đi cùng Halston hoặc mặc đồ của Halston". Thời trang của một người trở thành lý do để tham dự một sự kiện, chứ không phải là thứ mà họ tình cờ mặc tại đó, và "Souper Dress" là một thiết kế tuyên bố cho phụ nữ trong xã hội mặc đến các sự kiện quyến rũ.

Năm 1972, Halston đã mời Warhol thực hiện show diễn của mình tại Coty American Fashion Critics Awards trong lần hợp tác đầu tiên của họ trong một tình bạn sáng tạo lâu năm. Đó là một show diễn kỳ quặc, được đặt tên là “Onstage Happening của Andy Warhol”, kết hợp Halston và các nàng thơ, trong đó nữ diễn viên Donna Jordan tung bộ trang phục Halston của cô ấy lên để không lộ gì bên dưới, Jane Forth cùng cậu con trai nhỏ đi bộ đến đèn pha và để nó ở đó, China Machado chơi bongos, một người mẫu biểu diễn trò tung hứng, và Pat Ast, người đóng vai chính trong bộ phim "Heat" của Warhol đã khép lại với phần biểu diễn "Happy Birthday", được trình diễn từ bên trong một chiếc bánh sinh nhật giả khổng lồ. Được Warhol mệnh danh là “nhà thiết kế thời trang nước Mỹ đầu tiên”, cả hai tiếp tục hoán đổi ngôi sao và motif trong suốt sự nghiệp của họ, nơi Warhol sẽ đưa các mẫu thời trang của Halston vào các bộ phim của mình, còn Halston in họa tiết hoa dâm bụt của Warhol trên váy năm 1972.

Tình bạn của Warhol với Stephen Sprouse đã đưa những bức tranh in của warhol lên sàn diễn trong bộ sưu tập năm 1988 của ông. Sprouse bị hấp dẫn bởi loạt ảnh in lụa mang tên Ngụy trang của Warhol mà ông bắt đầu vào năm 1986 vì sự tương đồng của nó với chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng. Cả hai bắt tay vào một dây chuyền hợp tác sử dụng các bản in, mặc dù Warhol đã bỏ dở giữa chừng khi tạo ra nó vào năm 1987.

Mặc dù công việc của Warhol trong thời trang chỉ mới bắt đầu, nghệ thuật, cá tính và tinh thần của ông ấy tiếp tục ảnh hưởng đến các nhà thiết kế cũng như những người yêu thời trang. Ông đã tạo ra chính ý tưởng về campy Americana, nơi mà sự mỉa mai được sử dụng để tôn vinh và phản ánh những phần tốt nhất và tồi tệ nhất của văn hóa Mỹ - những ý tưởng về phương tiện truyền thông đại chúng và tiêu dùng vẫn đúng với ngày nay.

Sau khi qua đời, Mick Jagger nói, “Điều mà anh ấy dường như có thể làm là nắm bắt xã hội, bất cứ phần nào anh ấy muốn khắc họa, khá chính xác. Đó là một trong những điều mà các nghệ sĩ làm".

Warhol đã phá vỡ giới hạn của nghệ thuật mà người ta mong đợi sẽ trông giống hoặc hoạt động như thế nào trong thời của ông và tìm thấy nguồn cảm hứng từ những người xung quanh. Khi chúng ta gần đến Met Gala năm 2021, chủ đề "Thời trang Mỹ", hy vọng chúng ta có thể mong đợi một số Warhol-isms trên thảm đỏ, vì ông cũng có mặt tại triển lãm của năm 2019, "CAMP: Notes on Fashion."

Biểu tượng của Warhol đã truyền cảm hứng cho các bộ sưu tập huyền thoại của Gianni Versace, Jeremy Scott và Raf Simons, cung cấp một loạt các quan điểm mạnh mẽ, nơi ông được vinh danh và được yêu thích.

