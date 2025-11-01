Những kiểu áo mùa thu giúp bạn trông trẻ hơn

Theo Vogue, áo hoodie là biểu tượng của thời trang đường phố (streetwear) và văn hóa thanh niên từ thập niên 1970 đến nay, xuất phát từ các trường học, giới hip-hop, lướt ván và phong trào Y2K. Do đó, khi mặc hoodie, bạn có thể toát lên tinh thần trẻ trung, phóng khoáng và năng động của các nhóm tuổi 18-25.

Áo khoác denim chất liệu bụi bặm cũng thuộc nhóm thiết kế có thể khiến bạn trông trẻ hơn.

Vào những ngày se lạnh, áo len mỏng trễ vai là lựa chọn phù hợp. Thiết kế mang lại vẻ nữ tính, đồng thời làm khuôn mặt sáng hơn. Đường ngang vai tạo hiệu ứng thị giác mở rộng phần trên, giúp tổng thể trông cao và thanh mảnh.

So với áo len trơn, áo len vặn thừng tạo cảm giác năng động. Dáng áo này thường suông, oversize, hơi dày. Trong khi đó, áo len trơn dễ gợi liên tưởng đến sự nghiêm túc, chững chạc hoặc trang phục công sở.

Áo khoác thể thao chất vải gió với các đường kẻ sọc là lựa chọn cho những cô gái làm việc trong môi trường phải di chuyển nhiều.

Cùng làm bằng da song áo khoác dáng ngắn luôn ăn gian tuổi hiệu quả hơn so với dáng dài. Thiết kế thích hợp cho những ngày có nhiệt độ chênh lệch cao từ sáng tới đêm.

Trench coat được xem là mẫu áo "quốc dân". Theo Vogue, chúng đảm bảo được tiêu chí vừa sang vừa trẻ.

Bạn có thêm sự lựa chọn với áo bomber - xuất phát từ thiết kế dành cho phi công Mỹ thời xưa. Điểm cộng của thiết kế là mang tính unisex, phù hợp với tất cả dáng người.