Chị em Philippines phát “sốt” vì trào lưu thi nhau không nội y khi tập thể dục

Thứ Sáu, ngày 13/08/2021 03:04 AM (GMT+7)

Việc không mặc nội y tập thể dục không mang tính đơn lẻ mà còn có cả một trào lưu.

Người mẫu Sunshine Guimary gây chú ý khi thực hiện thử thách không mặc nội y tập thể dục.

Mới đây, người mẫu Philippines - Sunshine Guimary có đăng tải video mới trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Người đẹp mang ba dòng máu Trung Quốc, Philippines, Tây Ban Nha gây chú ý khi có vóc dáng đẹp cùng cuộc sống sang chảnh như nữ hoàng. Sunshine Guimary theo đuổi hình ảnh gợi cảm, đôi khi gây bàn tán vì phong cách táo bạo.

Không ít lần người mẫu Sunshine Guimary thực hiện thử thách này.

Trong video mới nhất được đăng tải trên kênh YouTube, cô đã thực hiện "No bra workout challenge". Sunshine Guimary lựa chọn thiết kế áo croptop có dáng khoét nách sâu không mặc nội y và tập thể dục trong phòng ngủ.

Trang phục thiếu kín đáo nên cô không tránh khỏi những khoảnh khắc ngượng ngùng. Đây không phải lần đầu tiên người ta thấy Sunshine Guimary thực hiện những video "quên" áo ngực khi tập thể thao như thế này.

Khi mặc trang phục như thế này rất khó để không rơi vào tình huống hớ hênh.

Ngoài ra, không chỉ riêng Sunshine Guimary mà trên mạng xã hội cũng có nhiều cô gái hưởng ứng trào lưu này. Xu hướng "no bra workout", "bra off challenge", "free the nipple" được người dùng mạng xã hội như Instagram, Tik Tok, YouTube, Twitter hưởng ứng.

Về mặt tích cực những thử thách này được xem là cách để tăng cường nhận thức về sự tự do cơ thể. Phái đẹp không cảm thấy họ phải che giấu bản thân như điều gì đó tội lỗi.

Phong trào không mặc áo ngực được nhiều người dùng mạng xã hội ủng hộ.

Tuy nhiên, cũng có vô số những ý kiến trái chiều. Người ta coi đây là hình thức khoe thân, đánh tráo khái niệm giữa tự do và phản cảm nhằm thu hút người theo dõi với mong muốn nhanh nổi tiếng.

"Một chiếc áo mỏng và không mặc áo ngực? Những cô gái như thế này đang làm hỏng nỗ lực bình đẳng mà phụ nữ đã gây dựng" - một người dùng Twitter lên tiếng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với các xu hướng táo bạo này.

Thực tế, việc có hay không mặc áo ngực là câu hỏi vẫn chưa tìm được lời đáp rõ ràng. Không ít người cho rằng nội y là thứ kìm hãm phái đẹp, khiến họ cảm thấy bị gò bó. Trong khi nam giới được thoải mái cởi trần, phụ nữ luôn phải che chắn vòng 1 của mình. Dù ngực của nam giới và nữ giới không có mấy sự khác biệt về mặt cấu tạo sinh học ngoại trừ khả năng sản xuất sữa.

Phụ nữ nỗ lực đòi quyền tự do, giải phóng bản thân trước nhất từ chiếc áo ngực.

Số khác lên tiếng, áo ngực không hoàn toàn vô dụng với phái đẹp. Nó có khả năng nâng đỡ, giúp vòng 1 không bị chảy xệ. Nhất là khi các cô gái tham gia các vận động thể thao. Áo ngực hỗ trợ bạn luyện tập, ngăn ngừa tổn thương mô, tránh hiện tượng đau lưng, cổ khi tập luyện.

Bởi vậy, bạn không nên "bài trừ" hoàn toàn nội y. Thay vào đó, bạn hãy sử dụng nó một cách khéo léo. Các nàng có thể mặc nó ở những hoàn cảnh cần thiết, tìm cho mình chiếc áo ngực phù hợp với từng mục đích. Còn khi về nhà, bạn hoàn toàn có thể giải phóng bản thân khỏi item này.

