78 thí sinh hoa hậu để mặt mộc

Ngày 1/11 đã diễn ra phần thi trực diện của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025. Ở phần thi này, ban tổ chức yêu cầu thí sinh để mặt mộc, búi tóc gọn gàng nhằm có cái nhìn chân thực nhất về từng người đẹp. Trong phần thi, họ cũng trình diễn bikini để ban giám khảo chấm điểm về hình thể. Đây được xem là phần thi độc đáo của Miss Earth so với những cuộc thi nhan sắc khác. Hai đại diện Mexico và Cuba đều được khen ngợi với mặt mộc rạng rỡ, thanh thoát. Họ là những ứng viên mạnh của khu vực châu Mỹ.

Đại diện Việt Nam - Trịnh Mỹ Anh nhận nhiều lời khen của fan Việt với gương mặt mộc tươi tắn. Cô đang có những thể hiện tốt ở cuộc thi và được đánh giá là thí sinh tiềm năng của khu vực châu Á.

Đại diện Peru - Massiel Suárez được nhận xét là một trong những thí sinh có mặt mộc đẹp nhất cuộc thi năm nay. Cô nằm trong nhóm sáng giá cho vương miện.

Hai đại diện nổi bật của châu Á là Philippines và Thái Lan đều ghi điểm ở phần thi mặt mộc. Họ có làn da mịn màng, đôi mắt sáng và khuôn miện rộng tươi tắn. Cả hai được nhận định giành giải cao trong chung kết Hoa hậu Trái Đất 2025.

Bốn đại diện của khu vực châu Mỹ là Venezuela, Mỹ, Brazil, Ecuador trong phần thi mặt mộc. Đây là những thí sinh tiềm năng cho vương miện.

Hai đại diện Hàn Quốc và Macau (Trung Quốc) nhận nhiều lời khen nhờ làn da trắng sáng, mịn màng và nụ cười gây thiện cảm. Họ được đánh giá là những nhân tố có khả năng gây bất ngờ trong chung kết.

Đại diện nổi bật của cuộc thi năm nay là Colombia lại gây thất vọng với mặt mộc nhợt nhạt, kém sắc.

Nhiều người đẹp để lộ nhược điểm với mặt mộc. Hai đại diện xứ Wales và Nam Phi đều có gương mặt kém sắc khi không son phấn.

Hai đại diện châu Âu là Pháp và Anh cũng gây thất vọng.

Cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025 đã gần đi đến hồi kết với đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/11 tại Philippines. Cuộc thi năm nay được nhận xét không gây chú ý về truyền thông, công tác tổ chức sơ sài, thiếu đầu tư.

Hoa hậu Trái Đất được đánh giá ngày càng kém sức hút dù là cuộc thi có mục đích rõ ràng, đó là kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, Trái Đất. Những scandal ồn ào như mua bán giải và công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp được cho là những yếu tố khiến Hoa hậu Trái Đất không còn được yêu thích như cách đây một thập kỷ.