Sắc vóc người đẹp Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025

Chi Pu mới đây đã vinh dự là một trong hai nghệ sĩ đại diện Việt Nam có tên trong top "Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025". Được biết, APEA (Diễn đàn Doanh nhân Châu Á - Thái Bình Dương) nằm trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025 đã công bố bảng xếp hạng Những nhà lãnh đạo tiên phong dưới 35 tuổi (U35) khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025.

Đây là vinh danh xứng đáng với những cố gắng của Chi Pu khi có hoạt động ở nước ngoài như tham gia chương trình "Tỷ tỷ đạp gió".

Không chỉ tài năng, Chi Pu còn có sắc vóc xinh đẹp nhờ luôn nghiêm khắc quản lý cân nặng.

Theo người đẹp chia sẻ bí quyết của bản thân không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là "mẹ cho ăn gì mình ăn nấy. Không thừa, không thiếu".

Bữa cơm mẹ Chi Pu nấu cho con gái bao gồm rau luộc (chất xơ, khoáng), tôm (protein), cơm gạo lứt (tinh bột tốt) cung cấp đủ những dưỡng chất cần thiết để cơ thể hoạt động. So với gạo trắng, gạo lứt có hàm lượng chất xơ cao, không chứa gluten... nhờ đó có cảm giác nhanh no dù chỉ tiêu thụ một lượng nhỏ. Bên cạnh đó, gạo lứt cũng giàu vitamin, khoáng chất hơn, giúp cơ thể phòng ngừa nhiều bệnh tật.

Chi Pu ngoài chuyện mẹ chăm chút, cô còn theo đuổi quy trình tập luyện được giám sát bởi huấn luyện viên riêng, kết hợp tự thực hiện ở nhà một số động tác thể dục không cần dụng cụ hay máy móc.

Cụ thể, tại phòng gym, Chi Pu áp dụng thời khóa biểu do huấn luyện viên thể hình thiết kế, gồm các bài tập kích thích cơ bắp phát triển, làm tiêu hao mỡ thừa và cải thiện sức mạnh.

Squat nổi tiếng bởi tác dụng cải thiện kích cỡ vòng 3 khiêm tốn, giúp bắp đùi và chân khỏe khoắn hơn. Bên cạnh đó, nó còn tăng tính linh hoạt, khả năng giữ thăng bằng của cơ thể. Squat cơ bản là đứng lên - ngồi xuống với tay không hoặc tạ tay, bóng thể lực. Hiện nay, squat biến tấu thành nhiều biến thể và độ khó khác nhau nhằm phù hợp sở thích mỗi người.

Chi Pu muốn tác động mạnh hơn vào cơ mông, đùi bằng cách sử dụng tạ có khối lượng lớn. Lúc gánh tạ đòn hay tập squat tư thế sumo như nữ ca sĩ, bạn cần dụng cụ hỗ trợ như đệm lót ở sau lưng, đai quấn lưng và đầu gối để tránh sự cố chấn thương.Ngoài ra, Chi Pu chú trọng bài tập cardio giảm mỡ thừa, tăng sức bền và độ dẻo dai của các cơ bắp và khớp xương. Cô kết hợp loạt động tác liên hoàn gồm bật nhảy ra sau - phía trước, đứng lên nâng tạ hoặc bóng thể lực…

Ảnh: FBNV