4 quy tắc ăn mặc cho ngày mưa

Thứ Năm, ngày 24/11/2022 09:39 AM (GMT+7) Chia sẻ

Những bí quyết mặc đẹp trong ngày mưa gió giúp bạn mãi mặc đẹp.

1. Tránh mặc denim và cotton, nhưng không mặc đồ len và các chất liệu technical

Denim và cotton có xu hướng bị ướt và luôn ẩm ướt, vì vậy bạn nên tránh chúng nếu có thể. Thật vậy, cotton có khả năng thấm hút cực kỳ nhanh nhưng không nhanh khô, vì vậy nếu chẳng may bị thấm nước, bạn có khả năng sẽ giữ nguyên như vậy, đặc biệt nếu bạn chọn quần jean dày và cứng hơn so với quần vải lanh mỏng hơn. Bạn nên tránh các loại vải có thể bị hỏng do nước mưa rơi nhẹ như lông thú giả, da lộn hoặc vải phồng chưa được xử lý chống thời tiết. Bạn nên chọn vật liệu tổng hợp được dệt dày đặc, áo khoác trench coat cổ điển có màu sắc vui nhộn hoặc thứ gì đó như áo khoác giả da có phủ lớp sơn có tác dụng đẩy lùi độ ẩm. Len này sẽ vẫn giữ ấm cho bạn ngay cả khi bị ướt và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào áo khoác ngoài chống thấm nước.

2. Đường viền ngắn hơn và quần cắt ngắn tốt hơn so với độ dài của quần tây

Tất nhiên, điều này có chút phụ thuộc vào sở thích cá nhân, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận ngày mưa không phải là thời điểm cho váy maxi, quần ống rộng hay quần jean ống loe. Nếu bạn là một cô gái yêu thích quần tây, hãy thử một chiếc quần ống suông hoặc ống ôm vừa vặn quanh mắt cá chân của bạn để tránh làm ướt quần. Đối với váy hoặc đầm, độ dài midi, tương tự như vậy sẽ không thấm từ dưới đất lên nhưng cũng không gây ra khoảnh khắc Marilyn Monroe khi gió bất chợt thổi qua. Đối với áo khoác, bạn càng được bao phủ bởi một chiếc áo khoác bảnh bao hoặc bóng bẩy thì càng tốt. Ngay cả khi bạn chọn một chiếc áo khoác chạm ngay dưới hông, nghĩa là phần mông của bạn sẽ luôn khô ráo ngoài cánh tay và thân của bạn, điều này thật tuyệt.

3. Trong trận chiến áo mưa với ô dù, không có kẻ thua cuộc

Cái nào tốt hơn, áo mưa hay ô? Câu trả lời ngắn gọn là bất cứ điều gì thuận tiện nhất cho bạn. Một bộ sưu tập những chiếc ô đầy màu sắc tươi sáng và điều đó sẽ khiến bạn vui vào những ngày mưa khi chọn chiếc nào để kết hợp với trang phục của mình. Mặt khác, nếu bạn thích rảnh tay và không phải lo lắng về việc có thể để quên ô của mình ở đâu đó, nhưng với áo mưa, việc tìm một chiếc có mũ trùm đầu cực kỳ quan trọng. Nó cần phải nhô ra đủ xa trên khuôn mặt của bạn để hoạt động như một vành mũ và phải có dây để bạn có thể kéo chặt trong trường hợp có gió.

4. Hãy nhớ rằng, ủng đi mưa không cần phải trông giống như ủng đi mưa

Lựa chọn tốt nhất là đầu tư vào những đôi ủng có khả năng chống thấm trông không giống như những đôi giày thông thường của bạn. Bạn có thể chọn một đôi ủng đi mưa sáng màu, vui nhộn, thêm tất đầu gối có hoa văn hoặc màu tương phản và mặc trang phục nhiều lớp với váy dài đến đầu gối.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/4-quy-tac-an-mac-cho-ngay-mua-c47a17828.htmlNguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/4-quy-tac-an-mac-cho-ngay-mua-c47a17828.html