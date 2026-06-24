Vua côn tay Yamaha MX King ra bản đặc biệt, giá nhỉnh 44 triệu đồng

Yamaha Indonesia vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt MX King 150 Pramac Racing MotoGP tại Triển lãm Jakarta Kemayoran 2026. Mẫu xe được sản xuất giới hạn 2.000 chiếc, có giá bán 29,9 triệu Rupiah (khoảng44,1 triệu đồng).

Điểm nhấn lớn nhất của MX King 150 Pramac Racing MotoGP nằm ở bộ tem và phối màu lấy cảm hứng từ đội đua Prima Pramac Yamaha MotoGP. Thiết kế đậm chất đường đua giúp mẫu xe nổi bật hơn hẳn phiên bản tiêu chuẩn, đồng thời tăng giá trị sưu tầm cho những người yêu thích MotoGP và thương hiệu Yamaha.

Dù mang diện mạo mới, MX King 150 vẫn giữ nguyên nền tảng quen thuộc của dòng underbone thể thao vốn được mệnh danh là “Vua đường phố” tại Indonesia. Mẫu xe hướng đến những người dùng muốn kết hợp tính thực dụng của xe số phổ thông với cảm giác lái thể thao, linh hoạt và cá tính hơn so với xe tay ga. MX King tương đương với Yamaha Exciter ở thị trường Việt Nam.

Phiên bản đặc biệt của MX King mới tiếp tục sử dụng động cơ 150cc, 4 van, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch, đi kèm hộp số 5 cấp. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 11,3 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút. Yamaha cũng trang bị công nghệ piston rèn và xi-lanh DiASil nhằm tăng độ bền, giảm trọng lượng và tối ưu hiệu suất vận hành.

Về khung gầm, MX King 150 sở hữu bánh xe 17 inch với lốp không săm kích thước 90/80-17 phía trước và 120/70-17 phía sau. Kết hợp với hệ thống treo sau monoshock, xe mang lại cảm giác lái ổn định, linh hoạt và tự tin hơn khi vào cua hoặc di chuyển trong đô thị.

Hệ thống phanh đĩa trước và sau tiếp tục nhấn mạnh chất thể thao của mẫu xe, đồng thời đáp ứng tốt khả năng vận hành của động cơ 150cc trong điều kiện giao thông hàng ngày.

Trang bị nổi bật trên xe gồm cụm đèn pha LED ba bóng với thiết kế sắc nét, tích hợp đèn báo nguy hiểm nhằm tăng tính an toàn trong các tình huống khẩn cấp. Bảng đồng hồ kỹ thuật số có giao diện hiện đại, hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết và phù hợp với định hướng thể thao của dòng xe.

Yếu tố tạo nên sức hút đặc biệt của MX King 150 Pramac Racing MotoGP chính là số lượng sản xuất giới hạn chỉ 2.000 chiếc. Không chỉ mang đến sự khác biệt về ngoại hình, phiên bản này còn sở hữu giá trị cảm xúc và tính sưu tầm cao đối với người hâm mộ Yamaha cũng như những người yêu thích xe phiên bản đặc biệt.

Với mức giá cao hơn bản tiêu chuẩn, Yamaha MX King 150 Pramac Racing MotoGP không đơn thuần bán thông số kỹ thuật mà còn mang đến trải nghiệm sở hữu một mẫu xe gắn liền với tinh thần đua xe MotoGP và tính độc quyền hiếm có trong phân khúc underbone 150cc.