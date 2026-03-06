Xe máy điện - món quà thiết thực tặng chị em dịp 8/3

Và nếu như khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe máy điện để tặng người phụ nữ của mình thì dưới đây sẽ là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc hiện nay.

Honda ICON e:

Với nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố, Honda ICON e: sẽ là món quà thiết thực cho chị em phụ nữ. Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn với chiều cao yên 742mm nên phù hợp với thể trạng của nhiều chị em phụ nữ. Đồng thời, xe cũng rất tiện dụng với sàn để chân rộng rãi, hốc chứa đồ đầu xe kèm cổng sạc, móc treo đồ, cốp chứa đồ dưới yên rộng tới 26 lít.

Nhờ được trang bị động cơ điện 1,5 kW, xe có thể đạt công suất tối đa 1,81 kW và mômen xoắn cực đại tới 85 Nm, điều này giúp xe có khả năng vận hành mạnh mẽ phù hợp giao thông đô thị. Xe được giới hạn tốc độ tối đa là 48 km/h, nhờ đó người điều khiển chỉ cần đủ 16 tuổi trở lên và không yêu cầu có bằng lái xe. Pin lithium với quãng đường tối đa di chuyển cho một lần sạc đầy là 73 km, pin có thể dễ dàng tháo lắp để việc sạc pin trở nên thuận tiện hơn.

Các trang bị trên ICON e: cũng thuộc hàng hiện đại với hệ thống chiếu sáng FullLED trên toàn thân xe, cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Xe vẫn sử dụng chìa khóa cơ nhưng tích hợp đủ cả chức năng khóa cốp. Đồng thời, xe cũng được tích hợp hệ thống phanh đĩa trước kèm tang trống sau, vành đúc kết hợp lốp không săm cũng đảm bảo cho xe khả năng vận hành ổn định và an toàn hơn.

Với chương trình khuyến mại đang được tiến hành tại nhiều Head, hiện giá Honda ICON e: chỉ còn khoảng 21 triệu đồng và được tặng kèm cả pin.

Yamaha NEO's

Cũng là một trong những mẫu xe máy điện rất hợp với chị em phụ nữ, Yamaha NEO's mang thiết kế gọn nhẹ theo phong cách thời thượng. Xe có khối lượng chỉ 98kg (đã gồm pin) và chiều cao yên 795mm nên phù hợp với thể trạng người Việt.

Xe sở hữu động cơ điện YIPU 2 với công suất định danh 2 kW, cho công suất tối đa 2,3 kW và mômen xoắn cực đại là 138,3 Nm, nhờ đó đem tới một chiếc xe đủ mạnh mẽ và linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Với pin lithium được trang bị, xe di chuyển quãng đường tối đa 72 km/lần sạc, và đồng thời, xe cũng có thêm khay pin phụ để người dùng có thể mua thêm một pin để lắp thêm nhằm gia tăng quãng đường vận hành.

Các trang bị trên NEO's cũng thuộc hàng hiện đại với hệ thống chiếu sáng công nghệ LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần có chức năng kết nối Y-Connect, và sử dụng chìa khóa thông minh. Xe cũng có hốc chứa đồ đầu xe kèm cổng sạc tiện lợi, cốp chứa đồ rộng rãi phía dưới yên và sàn để chân phẳng rộng rãi.

Hiện giá Yamaha NEO's đang được khuyến mãi, giảm giá còn 32,5 triệu đồng

VinFast Feliz II

Với phong cách thể thao năng động, Feliz II là lựa chọn dễ phù hợp với sở thích của nhiều chị em phụ nữ. Sản phẩm hiện được bán với giá bán 24,9 triệu đồng khi không kèm pin, và giá 30,5 triệu đồng khi kèm một pin LFP 1,5 kWh.

VinFast Feliz II được trang bị động cơ điện công suất 1,8 kW, cho công suất tối đa đạt 3 kW và tốc độ tối đa 70 km/h. Với một pin LFP tiêu chuẩn, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 82 km sau mỗi lần sạc. Ngoài ra, xe còn được thiết kế thêm khay pin phụ; khi lắp đủ hai pin, quãng đường vận hành có thể tăng lên đến 156 km cho mỗi lần sạc.

Điểm mạnh của Feliz II là khả năng đổi pin thuận tiện tại trạm đổi pin. Cả hai viên pin trên xe đều có thể tháo lắp dễ dàng, và đổi pin nhanh chóng, nhờ đó kéo dài quãng đường vận hành mà không cần chờ đợi sạc pin lâu.

Yadea Oris H

Với phong cách cổ điển châu Âu, xe máy điện Yadea Oris H là lựa chọn dành cho chị em thích phong cách. Xe sử dụng những đường nét bo cong mềm mại nhưng vẫn đủ cá tính với đèn pha lục giác. Đèn định vị ở mặt nạ trước của xe còn có khả năng đổi màu linh hoạt giúp tăng trải nghiệm khi sử dụng.

Oris H sử dụng động cơ điện 1,2 kW, cho công suất tối đa 2,45 kW và tốc độ tối đa là 50 km/h. Xe sử dụng pin LFP cho quãng đường vận hành là 120 km/lần sạc, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trên đường phố của người sử dụng.

Mẫu xe này cũng tích hợp các trang bị hiện đại với hệ thống chiếu sáng công nghệ LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần có tích hợp chức năng kết nối bluetooth, định vị GPS và nhiều tiện ích thông minh khác.