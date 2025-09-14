Xe ga gây sốt nhờ ngoại hình AirBlade mà trang bị không thua kém SH160i

QJMotor Viento 180 gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế tổng thể góc cạnh, đậm chất thể thao. Cụm đèn pha LED sắc nét, thân xe liền mạch cùng các chi tiết tạo hình đầy cá tính khiến mẫu xe này mang lại cảm giác hiện đại và cao cấp.

Về khả năng vận hành, mặc dù chưa có thông tin chính thức từ nhà phân phối tại Indonesia, nhưng dựa trên các phiên bản đã ra mắt ở Trung Quốc và Malaysia, nhiều khả năng Viento 180 được trang bị động cơ 1 xi-lanh, SOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích 175cc. Khối động cơ này cho công suất tối đa khoảng 17.5 mã lực (tương đương 13 kW) và mô-men xoắn cực đại 15.2 Nm.

Một điểm cộng lớn của Viento 180 nằm ở hệ thống trang bị an toàn và tiện ích mà ít có mẫu xe nào trong tầm giá này sở hữu. Xe được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control System – TCS) giúp xe có được khả năng vận hành an toàn toàn diện.

QJMotor có giá bán tại thị trường Indonesia là 29.000.000 rupiah - khoảng 46,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.