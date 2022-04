Vì sao giá bán xe máy ngày càng đắt đỏ?

Thứ Tư, ngày 06/04/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Giá xe máy không có xu hướng rẻ đi, mà ngày càng đắt đỏ, thậm chí vượt xa giá xe ô tô.

Theo Hãng nghiên cứu thị trường McD, tại Mỹ, giá xe máy nhất là các dòng mô tô phân khối lớn có giá đắt hơn rất nhiều chiếc ô tô. Có một nghịch lý, trong khi các hãng xe hơi thường xuyên giảm giá và ưu đãi thì hãng xe mô tô không cần thực hiện nhiều về điều này.

Mặc dù nhỏ và nhẹ so với ô tô nhưng xe mô tô sở hữu cấu trúc rất phức tạp như hệ thống truyền động, hệ thống treo, thiết bị điện tử và động cơ. Điều này giải cho lý do chiếc xe khá đắt đỏ. Nhu cầu sử dụng xe mô tô không nhiều vì người tiêu dùng Mỹ đánh giá đây là loại xe kém an toàn.

Vì nhu cầu thấp nên các hãng xe khó kiếm được lợi nhuận. Chỉ những công ty lớn như Harley, Triumph, BMW, Honda, Ducati... mới đủ khả năng bán xe máy của họ tại Mỹ. Do quá ít công ty xe máy cạnh tranh nên có xu hướng đẩy giá cao.

Ngoài ra, nguyên vật liệu chế tạo xe tăng do COVID, thuế nhập khẩu, chuỗi cung ứng bị tắt nghẽn nên giá thành tăng.

Các nhà sản xuất thường sử dụng các vật liệu nhẹ như titan và sợi đồng để chế tạo mô tô nhưng lại có chi phí sản xuất rất đắt. Hơn nữa, những mô tô được coi là mẫu xe chủ lực của một công ty thì cần nhiều thời gian và chi phí nghiên cứu và phát triển. Tất cả yếu tố này cũng góp phần đẩy giá xe lên.

Cuối cùng chi phí sửa chữa xe máy tại Mỹ cũng không rẻ. Sửa chữa động cơ xe máy tốn từ 3.000-7.000 USD, trong khi chi phí bảo dưỡng của các loại xe cao cấp như Tesla và Lexus có thể dao động trong khoảng 6.000-10.000 USD.

