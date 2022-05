Từ vụ biển số ngũ quý 6, người dân làm gì để bốc được biển số đẹp?

Những ngày gần đây nhiều nhóm mạng xã hội về ô tô rầm rộ bình luận về biển số ngũ quý 6 của một người dân ở Bến Tre bốc được. Nhiều ý kiến cho rằng biển số xe này có thể giúp chủ nhân của chiếc xe bán lại xe kèm biển số với giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thế nào là biển số đẹp?

Theo tìm hiểu, người đàn ông bốc được biển số ngũ quý 6 vừa qua là ông Phạm Hoàng Long (ngụ tại ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) – Chủ tịch UBND xã Thừa Đức đến công an xã để thực hiện đăng ký, bấm biển số cho chiếc xe máy hiệu Honda Future 125F1 mới mua, trị giá 46 triệu đồng.

Biển số xe đẹp được Chủ tịch UBND xã Thừa Đức, Bến Tre bốc được. Ảnh: PLO

Sau khi làm thủ tục đăng ký xe, ông Long đã ngẫu nhiên bấm được biển số ngũ quý 666.66.

Trước đó, một phụ nữ ở Quảng Ngãi cũng bốc được biển số ngũ quý 7 cho chiếc xe Honda Future. Ngay sau đó đã có nhiều người liên hệ để mua lại chiếc xe với giá 280 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ nhân của chiếc xe muốn bán với giá 500 triệu đồng.

Thú vui sưu tầm biển số đẹp không còn lạ lẫm gì với người dân Việt Nam. Đặc biệt, biển số đẹp thường được các “đại gia” truy lùng để sưu tầm hoặc những người kinh doanh muốn có để hợp với phong thủy.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Quản trị viên diễn đàn OTO+ chia sẻ quan điểm về biển số xe đẹp, ông cho rằng đây là thiên về quan niệm phong thủy, tâm linh của người Á đông.

“Đại bộ phận những biển xe đẹp sẽ gắn liền với số 6, 8, 3, 7, biển tiến hay biển gắn với ngày sinh năm sinh”- ông Thắng cho hay.

Cũng theo ông Thắng, biển đẹp có thể là tứ quý, ngũ quý, nhưng ngũ quý cũng có những biển đắt tiền và rẻ tiền. Đơn cử như ngũ quý 6, ngũ quý 8 hay ngũ quý 9 có số tiền “khủng” hay số tiến như 56789 cũng đắt tiền, hoặc biển về thần tài lớn, thần tài nhỏ như 39, 79. Ngược lại thì biển không đẹp thường hay những biển có số 49, 53.

“Biển số đẹp nó giống như số điện thoại, nhiều người quan niệm là bộ mặt của mình khi giao thiệp bên ngoài hay quan niệm số đẹp có thể giúp cho công việc làm ăn, kinh doanh của mình thuận tiện hơn”- ông Thắng nói.

Thủ tục bốc biển số xe tại Công an xã

Từ 21-5, theo Thông tư 15/2022 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Công an cấp huyện được tổ chức đăng ký xe ô tô; Công an xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

Từ 21-5, người dân có thể đăng ký xe máy tại Công an xã. Ảnh: TN

Người dân có thể thực hiện theo quy trình, thủ tục, các bước đăng ký, bấm biển số xe máy tại Công an xã như sau:

Bước 1: Nộp lệ phí trước bạ

Chủ xe sẽ chuẩn bị hồ sơ khai lệ phí trước bạ bao gồm các giấy tờ: Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB; Bản sao các giấy tờ về mua bán, chuyển giao tài sản hợp pháp (hợp đồng mua bán, tặng cho); Bản sao giấy đăng ký xe của chủ cũ hoặc bản sao giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe của cơ quan Công an (áp dụng đối với khi đăng ký sang tên - mua xe cũ); Bản sao các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

Chủ xe cũng cần chuẩn bị số tiền tương ứng với phí trước bạ cần nộp cho xe máy của mình. Tùy nơi sinh sống mà mức thu lệ phí trước bạ là 2% hoặc 5% của giá tính lệ phí trước bạ (được quy định cụ thể, không theo giá thực mua).

Bước 2: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký xe máy

Theo Điều 10 của Thông tư 58/2020 thì hồ sơ đăng ký xe máy bao gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai đăng ký xe.

- Giấy tờ nguồn gốc xe: Đối với xe gắn máy (kể cả xe máy điện) nhập khẩu thì nộp kèm tờ khai nguồn gốc xe. Đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước thì nộp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe: Hoá đơn, chứng từ tài chính (biên lai, phiếu thu).

- Giấy tờ lệ phí trước bạ xe: Biên lai hoặc Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ hoặc giấy tờ nộp lệ phí trước bạ khác theo quy định của pháp luật hoặc giấy thông tin dữ liệu nộp lệ phí trước bạ được in từ hệ thống đăng ký quản lý xe (ghi đầy đủ nhãn hiệu, số loại, loại xe, số máy, số khung của xe).

- Xuất trình CMND hoặc thẻ CCCD của chủ xe hoặc Sổ hộ khẩu.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, người dân sẽ được bốc biển số một cách công khai. Ảnh: TN

Ngoài ra, chủ xe cũng cần chuẩn bị lệ phí đăng ký xe máy, dao động từ 50.000 đồng đến 4 triệu đồng tùy nơi sinh sống và giá trị xe.

Bước 3: Bấm chọn biển và giao biển số

Sau khi đã hoàn thành các bước nộp lệ phí trước bạ và nộp hồ sơ đăng ký xe thì chủ xe sẽ được bấm chọn biển số và giao biển số cùng giấy hẹn lấy đăng ký xe. Hiện nay, tại các điểm đăng ký xe, người dân chỉ cần chờ 2 ngày là có thể đến lấy giấy đăng ký (cà vẹt xe).

Nguồn: https://plo.vn/tu-vu-bien-so-ngu-quy-6-nguoi-dan-lam-gi-de-boc-duoc-bien-so-dep-post681279.htmlNguồn: https://plo.vn/tu-vu-bien-so-ngu-quy-6-nguoi-dan-lam-gi-de-boc-duoc-bien-so-dep-post681279.html