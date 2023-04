Toyota trình làng C+ Walk - xe máy điện cho người cao tuổi, nhiều trang bị xịn như ô tô

Theo khảo sát của Toyota, người trên 75 tuổi có xu hướng ra ngoài ít hơn 10% so với độ tuổi 65 do các vấn đề sức khỏe. Đây chính là lý do mà hãng xe Nhật tung ra bộ sản phẩm C+ Walk và C+ Pod - những phương tiện "dành cho mọi người".

Trong đó C+ Walk là mẫu xe được thiết kế dành riêng cho người cao tuổi với mục đích hỗ trợ di chuyển trên những quãng đường ngắn để dạo phố, hoặc mua sắm. Xe có kết cấu đơn giản với tay lái dạng vô lăng ô tô, một ghế ngồi có tựa lưng tạo tư thế ngồi thoải mái khi di chuyển. Bảng điều khiển cũng khá đơn giản với một đồng hồ LCD hiển thị các thông số đơn giản gồm tốc độ, lượng pin còn lại và các cảnh báo khác.

C+ Walk được trang bị đông cơ điện không chổi than với tốc độ tối đa là 6km/h - tương đương tốc độ đi bộ. Các nút điều chỉnh tốc độ bằng phím bấm, có cả số lùi và cũng kèm theo hai phanh tay, hệ thống đèn chiếu sáng hỗ trợ khi di chuyển trời tối. Xe được cấp nguồn bởi pin lithium cho hành trình 12km/lần sạc, mất 2,5 giờ để sạc đầy bằng bộ sạc 100V đi kèm.

Đương nhiên, xe có sàn để chân thoải mái và được đặt trên hệ thống 3 bánh lốp không săm kích thước 10 inch với 1 bánh trước và 2 bánh sau tạo sự cân bằng. Xe cũng bao gồm một khoang chứa đồ rộng tới 30 lít đặt dưới ghế ngồi cho mục đích chứa đồ đạc.

Tuy thiết kế đơn giản nhưng các trang bị trên xe lại hiện đại tương đương những mẫu ô tô cao cấp. Cụ thể xe được trang bị hệ thống cảm biến quét và nhận biết các vật cản phía trước, từ đó đưa ra các cảnh báo bằng âm thanh cũng như hình ảnh và giảm tốc độ của xe. Xe cũng có cảm biến phát hiện rẽ/quay đầu, từ đó tự động giảm tốc độ để đảm bảo an toàn cho người điều khiển. Với bán kính góc quay chỉ 0,95m xe cũng có được sự linh hoạt khi di chuyển trên không gian hẹp.

Giá bán được niêm yết của Toyota C+ Walk tại Nhật Bản là 505.000 yên - khoảng 89,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

