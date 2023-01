Thị trường xe máy Việt Nam "lên đỉnh" sau 3 năm lao dốc

Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho biết trong năm 2022, tổng số xe máy bán ra của các thành viên là 3.003.160 xe, tăng 120,49% so với năm 2021.

Như vậy, bất chấp những dự đoán được cho là đang thoái trào thì năm 2022 đã đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường xe máy Việt Nam sau 3 năm liên tiếp giảm doanh số. Đây cũng là năm thứ 5 trong vòng một thập kỷ trở lại đây quy mô thị trường xe máy nước ta vượt qua con số 3 triệu.

Được đánh giá là năm phục hồi sau đại dịch Covid-19, tuy nhiên diễn biến nửa đầu năm 2022 khiến người ta lo lắng khi quý I chỉ tăng nhẹ trong khi quý II lại giảm so với năm 2021. Nguyên nhân là do việc thiếu nguồn cung của các nhà sản xuất do các gián đoạn trong chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Dẫu vậy 2 quý cuối năm 2022 lại có mức tăng trưởng mạnh mẽ góp phần giúp đưa tổng doanh số cả năm vượt năm 2021 và đạt mức kỷ lục sau 3 năm đại dịch.

Honda Vision có lẽ là mẫu xe "hot" nhất năm 2022 bởi diễn biến giá khác thường.

Tuy vậy, thống kê của VAMM hiện có lẽ chưa phản ánh đầy đủ thực tế khi mà lượng xe máy nhập khẩu tư nhân và đặc biệt xe máy điện đang ngày càng phổ biến hơn trên đường phố Việt Nam. Bên cạnh các mẫu xe máy điện được các thành viên VAMM giới thiệu thì các xe máy điện từ các thương hiệu như Vinfast, Dat Bike, EVGO của Sơn Hà... cũng đang khiến thị trường này trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Dự kiến năm 2023 sẽ là năm bùng nổ của xe máy điện với sự trình làng của loạt dòng xe mới đáp ứng các phân khúc khác nhau. Trong khi thị trường xe máy động cơ xăng cũng sẽ sôi động không kém khi có sự tham gia của những mẫu xe nhập khẩu chính hãng mới.

