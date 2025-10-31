"Tân binh" xe ga giá 37 triệu, chạy hơn 200 km mới lo đổ xăng

Mới đây, thương hiệu Haojue đã giới thiệu mẫu xe tay ga Lumi 125 2026 với mức giá khởi điểm 10.180 nhân dân tệ (khoảng 37,7 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn và 10.680 nhân dân tệ (khoảng 39,6 triệu đồng) cho phiên bản trang bị thêm cốp sau.

Haojue Lumi 125 2026 ra mắt

Được phát triển bởi đội ngũ thiết kế nữ, Haojue Lumi 125 mang phong cách cổ điển kết hợp hiện đại, lấy cảm hứng từ các mẫu xe châu Âu. Thiết kế với các đường nét bo tròn, tinh tế tạo nên tổng thể mềm mại, nữ tính nhưng vẫn sang trọng. Điểm nhấn nổi bật là cụm đèn pha LED hình trái tim, kết hợp với dải đèn định vị ban ngày chữ V, tạo nên dấu ấn nhận diện độc đáo. Đèn hậu phía sau xe được thiết kế mô phỏng viên hồng ngọc, viền crôm sáng bóng, tăng thêm vẻ cao cấp và thanh lịch.

Haojue Lumi 125 có bốn lựa chọn màu sắc thời trang: trà sữa, xanh xám, trắng ngọc trai và hồng mạ vàng, phù hợp với thị hiếu của người dùng nữ trẻ tuổi. Kích thước của xe gồm chiều dài 1.825 mm, rộng 695 mm, cao 1.110 mm, chiều cao yên 740 mm và trọng lượng 115 kg, giúp xe dễ điều khiển và linh hoạt, đặc biệt phù hợp với người mới lái hoặc có vóc dáng nhỏ nhắn. Chiều dài cơ sở 1.300 mm và khoảng sáng gầm 120 mm cũng góp phần vào khả năng vận hành ổn định trong đô thị.

Về sức mạnh, Haojue Lumi 125 2026 được trang bị động cơ ESS thế hệ thứ hai, loại 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 124cc, làm mát bằng không khí, cho công suất cực đại 9,4 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 10 Nm tại 5.000 vòng/phút. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 85–90 km/h, với mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng chỉ 1,75–2 lít/100 km, tương đương quãng đường 250–300 km cho bình xăng 5,7 lít.

Haojue Lumi 125 2026 trang bị động cơ ESS dung tích 124cc

Một điểm đáng chú ý là Haojue vẫn giữ lại cần khởi động cơ học, đảm bảo tính thực dụng trong thiết kế. Hệ thống an toàn của Lumi 125 nổi bật với phanh ABS đơn kênh của Bosch và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS do Hitachi phát triển, giúp tăng độ bám và hạn chế trượt bánh trên đường trơn hoặc khi tăng tốc gấp – tính năng hiếm gặp ở xe ga tầm trung.

Hệ thống phanh bao gồm đĩa trước 220 mm kẹp hai piston và phanh tang trống sau, đảm bảo lực hãm ổn định. Ngoài ra, xe còn có chức năng chống gạt chân chống khi nổ máy, phanh đỗ xe và lốp bán trơn, tăng cường độ an toàn khi di chuyển trong phố.

Không chỉ chú trọng vào vận hành, Haojue Lumi 125 2026 còn được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại như màn hình LCD màu, khởi động không cần chìa (Smart Key), cổng sạc nhanh USB 18W và nắp bình xăng đặt phía trước, giúp việc đổ xăng trở nên thuận tiện hơn. Cốp chứa đồ rộng rãi có thể để vừa mũ bảo hiểm trùm đầu hoặc laptop, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.