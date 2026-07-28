Giá xe đạp điện EV mới nhất cuối tháng 7/2026, nhiều xe giảm giá

Xe đạp điện EV hiện phân phối tại thị trường Việt Nam với đa dạng mẫu mã, giá tiền lại phải chăng. Dòng xe này thường có thiết kế gọn gàng, trọng lượng nhẹ. Phía trước xe đạp điện EV thường được gắn giỏ xe tăng thêm tính tiện ích. Xe có chỗ để chân cho lái xe tránh được bụi bẩn ở mặt đường.

Động cơ điện của của xe đạp EV thường được đặt ở tâm bánh sau, tiết kiệm diện tích và mang lại vẻ thẩm mỹ cho xe. Khối động cơ điện của xe EV thường có công suất 250W, có thể cho phép xe chở được 2 người. Xe có vận tốc tối đa 30-40 km/h, thường di chuyển được quãng đường đi từ 40-50 km/lần sạc.

Có thể thấy, xe đạp điện EV có ưu thế về ngoại hình hiện đại. Trong khi đó, động cơ vận hành linh hoạt, tiện lợi cho các đối tượng như nội chợ, học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, là dòng xe đạp điện bình dân, nên các trang bị trên các dòng xe EV khá cơ bản, chưa có nhiều tiện ích. Quãng đường đi mỗi lần sạc cũng còn khiêm tốn, chỉ phù hợp với di chuyển ở khoảng cách gần.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe đạp điện EV mới nhất cuối tháng 7/2026 dưới đây:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) EV S3 11,25 11,25 EV E1 18 inch 9,55 9,55 EV E1 22inch 9,19 6,99 EV X1 12,59 12,59 EV S9 13,69 12,49 EV S8 Limited 9,99 9,99 EV S2 11,19 11,19 EV S5 11,45 11,45 EV S8 Plus New 12,99 12,99 EV S4 11,206 10,55 EV S9 Sport 12,99 12,99 EV S1 9,99 9,99 EV S8 Plus 12,99 12,99 EV S8 11,19 11,19 EV S8 Plus 10,99 10,99

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.