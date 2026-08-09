Giá xe đạp điện JVC eco tháng 8/2026, giảm một loạt

Xe đạp điện JVC eco thiết kế gọn gàng, mang những nét tinh tế, thời trang. Cách phối màu xe khá bắt mắt, kết hợp với công nghệ sơn đa lớp giúp hạn chế trầy xước, phai màu, cùng khung thép hợp kim dày và các chi tiết được hoàn thiện tỉ mỉ.

Các dòng xe đạp điện này thường có trang bị bánh trước vành đúc 5 chấu 18 inch, phanh cơ an toàn và giảm xóc giúp vận hành êm ái trên nhiều dạng địa hình. Khu vực để chân được bố trí hợp lý, có gờ chống trượt, kết hợp bàn đạp để sử dụng khi xe hết điện, trong khi yên xe bọc da nhân tạo có thể điều chỉnh độ cao, mang lại tư thế ngồi thoải mái.

Trên xe được bố trí bình ắc quy 48 V-12 Ah một cách gọn gàng, có thể chứa tối đa 4 bình, cho quãng đường di chuyển lên đến 50 km sau mỗi lần sạc đầy. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ 250 W, có khả năng chống nước, vận hành bền bỉ. Khối động cơ này cho phép xe đạt vận tốc tối đa trong khoảng 30-40 km/h.

Nhìn chung, JVC eco là dòng xe đạp điện bình dân, không có các trang bị nổi bật. Do sỏa hữu ắc quy và công nghệ cơ bản, quãng đường đi lại của JVC eco không phải lý tưởng. Tuy nhiên, về tổng thể, JVC eco hiện là dòng sản phẩm phù hợp với những ai làm văn phòng, nội chợ và học sinh, sinh viên, đang cần dòng xe đạp điện đi lại ở khoảng cách gần.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo, chúng tôi cập nhật bảng giá JVC eco mới nhất hiện nay như sau: