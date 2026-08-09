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Giá xe đạp điện JVC eco tháng 8/2026, giảm một loạt

Sự kiện: Xe đạp

Xe đạp điện JVC eco rất phù hợp với học sinh, sinh viên, có giá bán phải chăng và đang có nhiều mẫu xe giảm giá khá sâu.

Xe đạp điện JVC eco thiết kế gọn gàng, mang những nét tinh tế, thời trang. Cách phối màu xe khá bắt mắt, kết hợp với công nghệ sơn đa lớp giúp hạn chế trầy xước, phai màu, cùng khung thép hợp kim dày và các chi tiết được hoàn thiện tỉ mỉ.

Giá xe đạp điện JVC eco tháng 8/2026, giảm một loạt - 1

Các dòng xe đạp điện này thường có trang bị bánh trước vành đúc 5 chấu 18 inch, phanh cơ an toàn và giảm xóc giúp vận hành êm ái trên nhiều dạng địa hình. Khu vực để chân được bố trí hợp lý, có gờ chống trượt, kết hợp bàn đạp để sử dụng khi xe hết điện, trong khi yên xe bọc da nhân tạo có thể điều chỉnh độ cao, mang lại tư thế ngồi thoải mái.

Giá xe đạp điện JVC eco tháng 8/2026, giảm một loạt - 2

Trên xe được bố trí bình ắc quy 48 V-12 Ah một cách gọn gàng, có thể chứa tối đa 4 bình, cho quãng đường di chuyển lên đến 50 km sau mỗi lần sạc đầy. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ 250 W, có khả năng chống nước, vận hành bền bỉ. Khối động cơ này cho phép xe đạt vận tốc tối đa trong khoảng 30-40 km/h.

Giá xe đạp điện JVC eco tháng 8/2026, giảm một loạt - 3

Nhìn chung, JVC eco là dòng xe đạp điện bình dân, không có các trang bị nổi bật. Do sỏa hữu ắc quy và công nghệ cơ bản, quãng đường đi lại của JVC eco không phải lý tưởng. Tuy nhiên, về tổng thể, JVC eco hiện là dòng sản phẩm phù hợp với những ai làm văn phòng, nội chợ và học sinh, sinh viên, đang cần dòng xe đạp điện đi lại ở khoảng cách gần.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo, chúng tôi cập nhật bảng giá JVC eco mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng)
JVC G8 Cute 20a 15,282 12,99
JVC G9S Nfc 17,939 14,49
JVC G10 Premium 16inch 14,523 11,49
JVC G8 14inch 14,924 11,19
JVC G8 Sport 12a 14,423 11,25
JVC eco Neo 14,390 12,75
JVC G8 Sport 20a 14,367 12,5
JVC G8 Chill 17,807 13,89
JVC G8 16inch Plus  12,7 11,5
JVC G8 18inch Plus 12,2 11,2
JVC eco S600i MayBach Plus 13,678 12,39
JVC G9 S 17,528 14,3
JVC G9 16,987 13,89
JVC G10 18inch 12,29 12,29
JVC Cap Neo Sport 15 12,59
JVC Eco G10 16inch 14,241 11,39
JVC G10 18inc Plus 13,091 11,39
JVC eco S600i MayBach 11,39 11,39
JVC eco Q7 11,39 11,39
JVC Winter New 16inch 11,6 11,6
JVC Winter  11 11
JVC eco Q7 New 11,69 11,69
JVC Winter 16inch 11,39 11,39
JVC eco Win Win 11 11
JVC G8 16inch 11,85 11,85
JVC Winter New 11,39 11,39
JVC eco 01 12,2 12,2
JVC eco M12 11,4 10,3

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Theo Minh Trí ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/08/2026 04:50 AM (GMT+7)
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