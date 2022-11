SH Mode 2023 về đại lý, giá cao nhất 79 triệu đồng

Hôm nay 18/11 Honda SH Mode chính thức lên kệ tại các HEAD trên toàn quốc, tuy nhiên thực tế thì mẫu xe này đã được nhiều đại lý trưng bày từ vài hôm trước.

Theo khảo sát giá bán của SH Mode 2023 phiên bản Thể thao (phiên bản hoàn toàn mơi đang được đại lý tại Bình Dương bán báo giá 73 triệu đồng, nhưng tại Hà Nội lên tới 79 triệu đồng. Như vậy, so với giá niêm yết ( 63.317.455 đồng) thì giá SH Mode 2023 Thể thao đang chênh khoảng 10 - 16 triệu đồng. Tình trạng chênh giá tương tực cũng xảy ra với các phiên bản khác, cụ thể dưới đây là bảng giá SH Mode 2023 tại đại lý thời điểm hiện tại.

Phiên bản Giá niêm yết (VNĐ) Giá tại đại lý (VNĐ) SH Mode Tiêu chuẩn 2023 56.641.091 60.000.000 - 64.300.000 SH Mode Cao cấp 2023 61.648.363 70.000.000 - 77.000.000 SH Mode Đặc biệt 2023 62.826.545 72.000.000 - 78.000.000 SH Mode Thể thao 2023 63.317.455 73.000.000 - 79.000

Lưu ý: Mức giá bán trên đây đã bao gồm VAT, và chỉ mang tính tham khảo. Tùy chính sách bán hàng của từng đại lý mà mức giá có thể đổi khác.

Việc chênh giá của SH Mode 2023 so với giá niêm yết không phải là diễn biến lạ vì SH Mode vốn vẫn là mẫu tay ga thường xuyên có mức giá chênh hàng chục triệu đồng so với giá niêm yết của hãng. Đồng thời, đây còn đang là thời điểm cuối năm, nhu cầu mua xe của người dân cũng tăng cao hơn so với trung binh cả năm trong khi lượng cung cũng chưa thực sự ổn định thì mức chênh trên đây cũng là có thể hiểu được.

SH Mode 2023 được Honda Việt Nam trình làng cuối tháng 10/2022, đây là phiên bản cập nhật màu sắc đơn thuần trong đó đáng chú ý là sự bổ sung của phiên bản Thể thao sử dụng màu xám đen và logo đỏ giống SH 125/150 Thể thao. Ngoại trừ thay đổi về màu sắc thì SH Mode 2023 vẫn giữ các trang bị với bộ khung eSAF, hệ thống chiếu sáng LED, đồng hồ kết hợp analog và LCD, sử dụng chìa khóa thông minh và có hốc chứa đồ kèm cổng sạc USB đặt đầu xe.

Về sức mạnh, SH Mode 2023 vẫn được trang bị động cơ eSP+ xy lanh đơn dung tích 124,8cc, sản sinh công suất tối đa 8,2kW/8500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 11,7 N.m/5000 vòng/phút. Xe cũng được trang bị hệ thống Idling Stop, và tiết kiệm xăng với mức tiêu thụ nhiên liệu là 2,16 lít xăng/100km. Dung tích bình xăng là 5,6 lít.

Ngoại trừ phiên bản Tiêu chuẩn sử dụng phanh CBS thì các phiên bản còn lại đều được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS an toàn.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/sh-mode-2023-ve-dai-ly-gia-cao-nhat-79-trieu-dong-1415853.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/sh-mode-2023-ve-dai-ly-gia-cao-nhat-79-trieu-dong-1415853.ngn