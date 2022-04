Sau điều chỉnh, giá xe Honda Lead đang được bán bao nhiêu?

(PLO)- Trong 3 tháng đầu năm 2022, hơn 750.000 xe máy được bán ra tại thị trường Việt Nam.

Dù giá xăng cao, nhưng xe máy vẫn là dòng xe được sử dụng nhiều tại Việt Nam. Trong đó, mẫu xe Honda Lead cũng là một trong những mẫu tay ga được nhiều người dùng quan tâm. Sau khi điều chỉnh giá niêm yết, Honda Lead cũng được các đại lý điều chỉnh giá bán.

Honda Lead được nhiều phụ nữ lựa chọn làm phương tiện đi lại.

Theo khảo sát của PLO, tại khu vực TP.HCM, Lead tiêu chuẩn có giá 42,5 triệu đồng, Lead cao cấp có khoá Smartkey có giá 44 triệu đồng, Lead đặc biệt có giá 45,8 triệu đồng.

Còn tại khu vực Hà Nội, Lead tiêu chuẩn có giá 40,4 triệu đồng, Lead cao cấp có khoá Smartkey có giá 43,7 triệu đồng, Lead đặc biệt có giá 45,4 triệu đồng.

Dưới đây là giá niêm yết mà Honda Việt Nam điều chỉnh vào đầu tháng 4:

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy (VAMM), trong 3 tháng đầu năm 2022, hơn 750.000 xe bán ra, tương đương với việc cứ một phút sẽ có 6 xe bán ra. Nếu tính doanh số năm ngoái của thị trường xe máy là gần 2,5 triệu xe, đã gấp tới 8 lần thị trường ô tô.

So với cùng kỳ 2021, lượng bán của VAMM trong quý I tăng 7,43% và giảm nhẹ 1% so với quý liền kề. Ngoại trừ quý III-2021 với doanh số thấp kỷ lục bởi thị trường đóng băng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh số của tổ chức này trong hơn một năm qua đã trở lại quỹ đạo thường thấy.

Với giá bán dễ tiếp cận và phù hợp nhất với điều kiện hạ tầng giao thông, xe máy phổ thông vẫn là lựa chọn chính với phần đông người Việt. Lượng bán của VAMM trong 9 năm qua (2013-2021) chưa khi nào dưới 2 triệu chiếc. Đỉnh điểm là năm 2018 khi số xe bán ra của thị trường đạt hơn 3,3 triệu chiếc. Tại Đông Nam Á, Việt Nam là thị trường tiêu thụ xe máy nhiều thứ hai, xếp sau Indonesia.

Số liệu trên của VAMM gồm 5 thành viên: Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Piaggio, chưa tính các hãng môtô, xe máy không thuộc tổ chức này như Kymco, BMW Motorrad, Ducati, Triumph, Kawasaki... Trong đó, Honda vẫn là hãng xe chiếm phần lớn thị phần.

