Phạt nguội được báo chỉ sau 2 giờ qua VNeTraffic

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển Ứng dụng giao thông dành cho công dân - VNeTraffic để hỗ trợ người tham gia giao thông. Hiện ứng dụng VNeTraffic đã kết nối với Ứng dụng định danh Quốc gia (VNeID) và căn cước.

Do đó, người dân đã có tài khoản mức độ 2 trên ứng dụng VNeID đứng tên trên giấy đăng ký xe, thì chỉ 2 giờ sau khi phát hiện phạt nguội, ứng dụng VNeTraffic sẽ gửi thông báo vi phạm cho chủ xe. Thông báo tiến trình xử lý vi phạm giao thông ở các bước: Ra thông báo, Ra biên bản, Ra quyết định.

Thông tin phạt nguội được cơ quan chức năng xác định qua nhiều hình thức như: hệ thống camera giám sát, thông tin vi phạm được quần chúng nhân dân phản ánh (qua số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên mạng xã hội Facebook; App VNeTraffic).

Người vi phạm giao thông được camera AI phát hiện vào ngày 12/12 (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Việc cập nhật thông tin phạt nguội một cách nhanh chóng và tự động gửi thông báo đến người vi phạm sẽ mang lại nhiều tiện lợi. Nhờ đó, người dân có thể kịp thời nắm được lỗi của mình, nhanh chóng nộp phạt, rút kinh nghiệm hoặc kiến nghị khi phát hiện sai sót, tránh để lâu dẫn đến quên hoặc xử lý chậm trễ.

Ngoài ra, dự kiến trong năm 2026, nếu chủ xe đồng ý với thông báo vi phạm thì sẽ tương đương với việc lập biên bản và hệ thống sẽ ra quyết định xử phạt để công dân thi hành (có thể lựa chọn nộp phạt tại hệ thống hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia). Nhờ đó, rút ngắn các thủ tục giấy tờ, người dân có thể ở nhà vẫn có thể nộp phạt thuận tiện.