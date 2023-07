Lỗi giấy phép lái xe máy bị phạt nặng nhất tới 5 triệu đồng

Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng (gọi tắt: Nghị định 123) được ban hành từ cuối năm 2021. Nghị định 123 có những bổ sung, sửa đổi một số quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (gọi tắt: Nghị định 100).

Trong đó, mức xử phạt đối với một số lỗi vi phạm đã được Nghị định 123 nâng cao hơn so với quy định của Nghị định 100, bao gồm có lỗi vi phạm mà người điều khiển xe máy không mang theo hoặc không có giấy phép lái xe.

Cụ thể, theo Điều 21 của Nghị định 123, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như: (1) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; (2) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không mang theo Giấy đăng ký xe; (3) Người điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe.

Đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng khi thực hiện các hành vi như: (1) Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa; (2) Có Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo Giấy phép lái xe quốc gia; (3) Sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ (Giấy phép lái xe có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý Giấy phép lái xe).

Với trường hợp người vi phạm là người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên, xe mô tô ba bánh thì sẽ bị phạt tiền từ 4 – 5 triệu nếu thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: (1) Có Giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển; (2) Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa; (3) Có Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo Giấy phép lái xe quốc gia; (4) Sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ (Giấy phép lái xe có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý Giấy phép lái xe).

