Loạt xe ga 160cc nhập về Việt Nam với giá "toát mồ hôi"

Thứ Sáu, ngày 25/02/2022 15:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cả PCX 160 và Click 160 đều đã được đưa về Việt Nam thông qua các nhà nhập khẩu tư nhân, nhưng mức giá không hề rẻ.

Sau khi SH150i 2020 trình làng với động cơ eSP+ xy lanh đơn dung tích 157cc thì Honda cũng liên tiếp mang tới các bản cập nhật mới cho các mẫu tay ga của mình. Đầu năm 2021, PCX 160 được trình làng tại Nhật Bản, sau đó nó cũng được bán ra tại Indoneisa, Thái Lan. Và mới đây, Honda tại Indonesia cũng đã trình làng Vario 160 (còn được gọi là Click 160 tại Thái Lan) vào tháng 2/2022.

Hiện tại thì hai mẫu tay ga 160cc này đều đã được các đơn vị tư nhân nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam. Tuy nhiên mức giá bán của cả PCX 160 ABS và Vario 160 đều thuộc hàng "khủng". Theo đó, Honda PCX 160 ABS có giá bán lên tới 90 triệu đồng, trong khi Vario 160 lại có giá là 80 triệu đồng.

Tại Indonesia, PCX 160 có giá bán từ 30,35 - 33,95 triệu Rupiad - khoảng 50-55 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Còn Vario 160 có giá bán từ 25,8 - 28,5 triệu Rupiad - khoảng 41 - 45 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Như vậy, giá bán tại Việt Nam đã đắt gần gấp đôi so với giá tại Indonesia. Nguyên nhân phần lớn là do các chi phí về vận chuyển, giấy tờ trong quá trình nhập về Việt Nam, và một phần cũng là do độ "hot" và "hiếm" của những mẫu tay ga này.

Cả PCX 160 và Vario 160 đều được trang bị khối động cơ eSP+ 157cc mới, tuy nhiên được điều chỉnh để phù hợp với mục đích sử dụng của mỗi xe. Cụ thể, động cơ trên Vario đạt công suất tối đa 15,4 mã lực tại 8.500 vòng / phút và mô-men xoắn cực đại là 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút. Trong khi đó, động cơ trên PCX 160 sản sinh công suất tối đa là 15,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 15 Nm tại 6.500 vòng/phút.

PCX 160 được đồn đoán cũng sẽ sớm được Honda Việt Nam sản xuất và theo đó mức giá bán cũng sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên khả năng Vario 160 hay Click 160 được sản xuất tại nước ta là không cao, nên người dùng sẽ cần phải mua thông qua hình thức nhập khẩu nguyên chiếc.

