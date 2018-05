“Janus phiên bản nam – thần thái đẹp trai” tự tin xuất hiện bên chiếc xe Yamaha

Thứ Bảy, ngày 19/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Tái xuất cực ngầu với MV mới mang tên “Janus phiên bản nam – thần thái đẹp trai”, bộ ba Only C, Isaac và Chi Pu tiếp tục khiến fan “dậy sóng” với câu chuyện tình yêu thú vị và ca từ vui nhộn, bắt tai.

Là nghệ sĩ “mát tay” khi nhanh nhạy ăn theo các câu nói viral hay hiện tượng mạng, đầu năm nay Only C cho ra lò bài hát “Quan trọng là thần thái” với giai điệu sôi động và vui tươi giúp bài hát không ngừng tăng hạng trên các bảng xếp hạng. “Quan trọng là thần thái” đã trở thành hiện tượng trên Zing MP3 và xuất sắc đứng vị trí thứ 6 trên #zingchart chỉ 4 tiếng sau khi ra mắt. Tháng 5 này, Only C tiếp tục cover lại hit này với lời mới “thần thái quan trọng, nhưng Janus quan trọng hơn”. Cover lại ca khúc đình đám của chính mình, MV “Janus phiên bản nam – thần thái đẹp trai” của Only C lần này được xem là sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc, ngôn ngữ và thông điệp mang ý nghĩa “chân lý cưa gái”.

Trai ngầu Only C nối bật trên “chiến mã” Janus Boy trắng xanh

Với bản cover này, Only C hợp tác cùng Isaac và Chi Pu, tạo nên câu chuyện thú vị giữa trai ngầu Only C và trai khờ Isaac khi cả hai cùng thích cô nàng Chi Pu xinh đẹp và cá tính. Mở đầu MV, chính bản thân Only C xuất hiện nổi bật với thần thái tự tin thu hút sự chú ý của cô nàng Chi Pu sành điệu. Trong khi đó, trái với hình ảnh nam thần thường ngày, soái ca Isaac lại xuất hiện với quả đầu ngố tàu, chỉ vì chưa tìm được phong cách nên dường như vô hình trước mọi người.

Anh chàng thu hút sự chú ý của đám động và cô nàng Chi Pu nhờ thần thái đẹp cùng “chiến mã”.

Chàng ngố Isaac bị lu mờ trước sự xuất hiện của trai ngầu Only C.

Chỉ khi anh chàng “lột xác” thành trai ngầu và tìm được“chân lý” cùng Janus Boys màu đen nhám thì tình thế mới được lật ngược.

Không còn nhút nhát, chàng ngố Isaac lột xác 360 độ, xuất hiện tự tin và nam tính trên chiếc Janus Boys đen nhám

Đúng là “quan trọng phải biết thần thái nằm đâu”, nhờ Janus Boys mà chàng ngố Isaac đã tìm được “chân lý”– “Đẹp trai thì đã sao, nhưng không có xe là có sao là thật đó nha”.

Với chân lý cưa gái cực chất: “Xe đẹp quen được bạn gái, đúng chứ không có sai không khó để nhận ra, Janus Boys là chìa khóa giúp 2 nam thần trong MV tỏa sáng thần thái của riêng mình và chinh phục được người thương. Yamaha Janus Boys đích thực là lựa chọn hoàn hảo cho những anh chàng cá tính, sẵn sàng khám phá giới hạn của bản thân và tự tin thể hiện bản lĩnh của mình.

Ngầu như Isaac và Only với “Janus phiên bản nam – thần thái”, bạn có muốn không?

Bên cạnh thiết kế thời thượng, Yamaha Janus Boys được trang bị động cơ BlueCore mạnh mẽ, hiệu năng cao, cho cảm giác lái êm ái mà lại tiết kiệm xăng. Và một điều nữa khiến các chàng khó chối từ chiếc xe tay ga này là những tính năng thông minh, hiện đại như khóa đa năng, định vị tìm xe, hệ thống ngắt động cơ tạm thời SSS, ABS… mà hãng sản xuất trang bị cho chiến binh Janus Boys. Tổng hợp tất cả lý do đó, không khó dự đoán Janus Boys với hai phiên bản trắng xanh thời trang và đen nhám cá tính sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu trong dòng xe tay ga dành cho nam giới.

Còn bạn thì sao, bạn có tin rằng Yamaha Janus Boys sẽ giúp bạn tỏa sáng thần thái của riêng mình? Đến ngay Yamaha Town để thử liền Janus Boys nhé!