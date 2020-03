Honda Vario 150 giá 60 triệu đồng: Có đáng "đồng tiền bát gạo"?

Thứ Sáu, ngày 13/03/2020 10:00 AM (GMT+7)

Ngoại trừ thiết kế khác lạ thì với những gì được trang bị thì Vario 150 không thực sự xứng với mức giá đắt như vậy.

Honda Vario 150 nhập khẩu từ Indonesia bắt đầu tham gia thị trường Việt Nam từ năm 2018 với giá bán khoảng 70 triệu đồng, với thiết kế mới lạ nên nó nhanh chóng trở thành một trong những mẫu tay ga ăn khách. Tuy nhiên, khi cơn sốt qua đi cùng những chính sách bán hàng mới của đại lý, giá Vario 150 không những không đắt lên mà từ cuối tháng 2/2020 còn ghi nhận mức giá rẻ kỷ lục.

Cụ thể, giá bán của phiên bản mới nhất là Honda Vario 150 2020 chỉ dao động từ 58 - 59,5 (đã bao giấy) tùy phiên bản tiêu chuẩn hay phiên bản Repsol. Rõ ràng, với nhiều cải tiến hơn phiên bản cũ, Vario 150 đang không những là sự lựa chọn tốt hơn về chất lượng mà còn vì mức giá rẻ hơn.

Tuy nhiên, xét về tình hình thị trường trong nước, trong phân khúc 150cc thì Vario đang phải đối đầu với 2 đối thủ sừng sỏ là Honda Airblade 150 2020 và Yamaha NVX 155, đấy là chưa kể tới hàng loạt các lựa chọn về xe côn tay khác. Chính vì thế, người tiêu dùng có lẽ đang đặt ra câu hỏi rằng với 60 triệu đồng thì lựa chọn Honda Vario 150 có thực sự thông minh không?

Động cơ mạnh mẽ nhưng chưa ấn tượng

Vario 150 2020 được trang bị khối động cơ SOHC xy lanh đơn với dung tích 150cc, đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 3, cho công suất cực đại là 13.1 mã lực tại 8500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 13.4 Nm tại 5000 vòng/phút.

Không chỉ có sự vượt trội hơn so với thế hệ Vario 150 2019 mà nó kết hợp với trọng lượng nhẹ (chỉ 112kg), Vario 2020 có khả năng bứt tốc và tốc độ vượt trội so với mẫu Honda Airblade 150 được sản xuất trong nước. Tuy nhiên, nếu đi so sánh khối động cơ này với Yamaha NVX 155 thì lại thua kém hơn.

Dẫu vậy, với mức tiêu thụ xăng được công bố là khoảng 2.1 lít xăng cho mỗi 100km đường hỗn hợp thì Vario 150 mang tới sự lựa chọn khá tối ưu: mạnh mẽ + tiết kiệm xăng.

Thiết kế không chỉ khác lạ mà còn ở sự thực dụng

Nếu đã từng điều khiển Vario 150 chắc chắn bạn sẽ bị ấn tượng bởi sự gọn chắc của xe. Thiết kế yên xe hẹp vừa đủ tạo sự thoải mái cho người ngồi, kết hợp với chiều cao 760mm và phần sàn để chân thoải mái, Vario tạo tư thế rất thoải mái cho người điều khiển.

Trong khi đó, các mẫu tay ga trong nước như Airblade hay NVX thì thiết kế to kết hợp với chiều cao yên thậm chí lên tới 790mm của NVX khiến người điều khiển (chiều cao trung bình người Việt chỉ 1m62 với nam và 1m58 với nữ) thường phải kiễng chân và tiếp đất bằng mũi thay vì cả bàn chân như khi điều khiển Honda Vario. Không những vậy, việc không có những chi tiết thừa trên dàn áo, kết hợp với đầu xe nhỏ gọn linh hoạt cũng giúp người dùng dễ dàng điều khiển, đặc biệt là khi luồn lách trên đường phố đông đúc.

Phiên bản 2020 của Vario 150 còn được thiết kế lại cụm đèn pha LED tương tự với đàn anh CBR500R giúp mang tới khả năng chiếu sáng tốt - điều vốn là điểm yếu trên thế hệ cũ. Cùng với đó, cụm đồng hồ đã được thay thế bằng cụm màn hình LCD TFT hiện đại cũng giúp người dùng dễ dàng quan sát các chỉ số hơn.

Tuy vậy, Vario 150 cũng có một số điểm yếu như là cốp xe nhỏ, hạn chế về màu sắc cho người dùng lựa chọn.

Hàng loạt các thiếu sót so với các mẫu tay ga sản xuất trong nước

Mặc dù Vario 150 2020 có tích hợp chìa khóa thông minh Smart Key, nhưng nó lại không có hệ thống chống bó cứng phanh ABS - một trang bị an toàn mà cả Airblade 150 hay NVX 155 ABS đều có mặc dù mức giá rẻ hơn.

Nhiều người cho rằng với mức tốc độ của các mẫu xe 150 thì phanh ABS cũng không thực sự phát huy tác dụng, nhưng thực tế đối với điều kiện đường phố trơn trượt trong những ngày mưa hoặc trong các tình huống khẩn cấp thì rõ ràng việc được tích hợp phanh ABS sẽ mang tới cho người điều khiển sự an toàn hơn hẳn.

Bên cạnh phanh ABS, thì lốp xe cũng là điểm yếu của Vario vì nếu so sánh với NVX với lốp sau tới 140mm thì không chỉ sự hầm hố về mặt thiết kế mà còn mang tới sự ổn định hơn cho xe trong quá trình vận hành.

Và cuối cùng, với vai trò là một mẫu tay ga nhập khẩu, các phụ tùng - phụ kiên của Honda Vario 150 không những hiếm mà còn rất đắt đỏ, điều này sẽ khiến cho người sử dụng tốn nhiều chi phí trong quá trình sử dụng xe.

Tạm kết: Mặc dù đã có mức giá tốt hơn cho người sử dụng nhưng rõ ràng Vario đáng lẽ cần rẻ hơn nữa để đúng với giá trị thật của nó, bởi với giá 60 triệu đồng của hiện tại thì rõ ràng các mẫu tay ga sản xuất trong nước sẽ mang tới sự lựa chọn hữu dụng cho người sử dụng.

Nguồn: http://danviet.vn/xe360/honda-vario-150-gia-60-trieu-dong-co-dang-dong-tien-bat-gao-1067653.htmlNguồn: http://danviet.vn/xe360/honda-vario-150-gia-60-trieu-dong-co-dang-dong-tien-bat-gao-1067653.html