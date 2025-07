Giải pháp chống cháy khi sạc xe máy điện tại nhà, chung cư

Trên thực tế theo công bố của Diamant (thương hiệu xe đạp của Đức, thành lập năm 1885) thì tỷ lệ để pin tự bốc cháy chỉ là 1:1.000.000. Trong khi theo nghiên cứu của Cơ quan Bảo vệ Xã hội và Ứng phó Khẩn cấp Thụy Điển (MSB) công bố cuối năm 2023 cho biết tỷ lệ xảy ra cháy nổ của xe động cơ xăng, dầu cao hơn tới 29 lần so với xe sử dụng động cơ điện.

Tuy nhiên, đám cháy gây ra bởi xe điện lại khó dập tắt hơn xe xăng và những vụ cháy nhà xảy ra do cháy xe máy điện, xe đạp điện khiến nhiều người dân khá lo lắng khi chuyển đổi sang xe máy điện.

Vậy biện pháp để phòng chống cháy nổ khi sạc xe máy điện tại nhà như thế nào?

Một vụ cháy nổ xảy ra do xe máy điện, xe đạp điện thường diễn ra rất nhanh và đôi khi không có dấu hiệu báo trước. Thông thường, khói hoặc hơi trắng có thể là tín hiệu đầu tiên cho thấy pin sắp hỏng và có thể bốc cháy. Ngoài ra, các tín hiệu say đây của xe điện mà người sở hữu cần chú ý để tránh xảy ra tình trạng cháy:

- Pin bị nóng khi chạm vào

- Pin bị biến dạng: Phồng lên, bị rò rỉ hoặc có cục u bất thường.

- Pin phát ra tiếng lạ: Có tiếng xì, nứt hoặc kêu lách tách.

- Mùi lạ: Có mùi nồng hoặc khác thường phát ra từ pin.

- Hiệu suất kém: Pin không sạc đầy hoặc mất nhiều thời gian hơn bình thường.

Khi gặp tình trạng này, chủ xe điện cần phải ngay lập tức ngắt điện sạc xe điện, đồng thời đưa xe tới trung tâm bảo hành, bảo dưỡng để xử lý.

Trong trường hợp nếu thấy khói hoặc cháy bốc ra từ xe máy điện, chủ xe cần lập tức báo động, rời khỏi nhà và gọi 114 ngay lập tức.

Để đảm bảo an toàn khi sạc xe máy điện, xe đạp điện tại nhà, chủ xe cần lưu ý các vấn đề sau:

- Không sạc trong phòng ngủ hoặc gần lối thoát hiểm như hành lang.

- Không để pin sạc khi bạn không ở nhà hoặc đang ngủ.

- Không che phủ bộ sạc hoặc pin khi đang sạc.

- Không cắm quá tải ổ điện hoặc dùng ổ nối kém chất lượng.

- Không sạc hoặc lưu trữ pin dưới ánh nắng trực tiếp hoặc nơi nóng quá 45°C.

- Không sạc gần vật liệu dễ cháy hoặc chất nguy hiểm.

- Luôn rút bộ sạc khỏi ổ điện sau khi sạc xong.

Tuy nhiên, quan trọng nhất là người dân chỉ nên mua xe máy điện, xe đạp điện của những thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng cũng như an toàn. Không nên ham rẻ mà mua các dòng xe điện không rõ nguồn gốc xuất xứ vì nguy cơ cháy của các loại này thường cao do chất lượng kém.

Một chiếc tủ sạc pin, ắc quy với khả năng chống cháy an toàn.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn, chủ xe nên sắm một chiếc tủ sạc pin chống cháy. Các loại tủ sạc được thiết kế cho việc sạc pin, ắc quy xe điện với với kết cấu thông minh, thường có 2 - 3 tầng, mỗi tầng dều có có hệ thống ổ sạc riêng để sạc ắc quy. Hệ thống khung và kệ của tủ đều có chức năng chống cháy, đồng thời tủ còn được trang bị quạt thông gió, cảm biến nhiệt độ, hệ thống báo động cháy và màn hình điều khiển bên ngoài hiển thị nhiệt độ bên trong tủ cũng như chế độ sạc của các tầng.

Nếu xảy ra cháy khi sạc pin, hệ thống gel chống cháy của tủ sẽ lập tức dập tắt đám cháy, đồng thời kết cấu chống cháy của tủ sẽ ngăn chặn việc cháy chỉ trong quy mô của tủ mà không ảnh hưởng tới bên ngoài. Và ngược lại, bên ngoài có xảy ra cháy thì cũng không ảnh hưởng tới pin bên trong tủ.

Các loại tủ này có giá bán phổ biến từ 3,5 triệu đồng trở lên tùy công suất. Do đó, chủ nhà, hoặc chủ chung cư mini, nhà trọ nên đầu tư lắp đặt hệ thống này nhằm đảm bảo an toàn trước các nguy cơ cháy do sạc pin xe điện.