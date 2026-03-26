Giá xăng trên dưới 30.000 đồng/lít, đổ đầy bình xe máy tốn bao nhiêu tiền?

Vừa qua, thị trường xăng dầu trong nước có nhiều đợt tăng giảm giá. Tính đến thời điểm này, theo Liên Bộ Tài chính - Công Thương, đợt điều chỉnh giá mới nhất là 14h ngày 25/3.

Theo bảng giá niêm yết bán lẻ của Petrolimex hiện hành, hai loại phổ biến nhất là xăng E5 RON 92 - II có giá 28.070 đồng/lít, xăng RON 95-III có giá 29.950 đồng/lít (giá vùng 1). Từ đó, chi phí đổ đầy bình của các mẫu xe có sự thay đổi lớn.

Ở nhóm xe tay ga cao cấp, Honda SH 125/150/160i là dòng xe có dung tích bình xăng lớn, lên tới 7,5 lít. Mẫu xe này sử dụng động cơ eSP+ dung tích 125-160cc, thiên về vận hành trong đô thị.

Với dung tích bình lớn, chi phí đổ đầy bằng xăng RON 95-III lên tới khoảng 224.625 đồng, trong khi nếu dùng E5 RON 92 sẽ vào khoảng 210.525 đồng.

Cao hơn nữa là Honda SH 350i, mẫu tay ga phân khối lớn với động cơ 329cc, công suất vận hành cao và khả năng tăng tốc tốt. Xe sở hữu bình xăng dung tích 9,1 lít, đồng nghĩa chi phí đổ đầy có thể lên tới 272.545 đồng với RON 95-III, hoặc khoảng 255.437 đồng với E5 RON 92. Đây mức chi phí đổ xăng cao nhất trong các dòng xe máy phổ thông hiện nay.

Ở phân khúc trung cấp, Honda SH Mode sử dụng động cơ 125cc, dung tích bình xăng 5,5 lít. Với mức tiêu hao nhiên liệu thấp, đây là dòng xe hướng tới người dùng đô thị. Tuy nhiên, chi phí đổ đầy bình vẫn lên tới khoảng 164.725 đồng (RON 95-III) hoặc 154.385 đồng (E5 RON 92).

Honda Lead, mẫu xe nổi bật với cốp rộng và động cơ eSP 125cc có bình xăng 6,5 lít, lớn hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc. Vì vậy, chi phí đổ đầy bình tốn khoảng 194.675 đồng với RON 95-III, hoặc 182.455 đồng nếu dùng E5 RON 92. Trong khi đó, Honda Air Blade, dòng xe tay ga thể thao với động cơ 125-160cc có dung tích bình 4,5 lít, chi phí đổ đầy bình dao động khoảng 134.775 đồng (RON 95-III) và 126.315 đồng (E5 RON 92). Mức này thấp hơn đáng kể so với Lead hay SH Mode nhờ bình xăng nhỏ hơn.

Honda Vision, mẫu xe tay ga phổ thông bán chạy nhất thị trường trang bị động cơ 110cc, bình xăng 5,2 lít. Với mức giá nhiên liệu hiện tại, người dùng cần chi khoảng 155.740 đồng nếu đổ RON 95-III, hoặc khoảng 145.964 đồng với E5.

Ở nhóm xe số, Honda Wave Alpha và Wave RSX sử dụng động cơ 110cc, nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Bình xăng dung tích 3,7 lít giúp chi phí đổ đầy chỉ tốn khoảng 110.815 đồng (RON 95-III) hoặc 103.859 đồng (E5), thuộc nhóm thấp nhất thị trường.

Honda Winner X, mẫu xe côn tay 150cc hướng tới khách hàng trẻ có bình xăng 4,5 lít, tương đương Air Blade. Do đó, chi phí đổ đầy bình cũng ở mức 134.775 đồng (RON 95-III) và 126.315 đồng (E5).

Với các mẫu xe Yamaha, Exciter dòng xe côn tay 150-155cc có bình xăng 4 lít, nhỏ hơn đối thủ Honda. Nhờ vậy, chi phí đổ đầy bình ở mức 119.800 đồng với RON 95-III hoặc 112.280 đồng với xăng E5.

Hai mẫu xe số phổ thông Yamaha Jupiter và Sirius sử dụng động cơ 110-115cc, dung tích bình 4,2 lít. Chi phí đổ đầy bình tương ứng khoảng 125.790 đồng (RON 95-III) hoặc 117.894 đồng (E5), nhỉnh hơn Honda Wave do bình lớn hơn.

Trong khi đó, Yamaha Grande mẫu xe tay ga tiết kiệm xăng nổi bật với công nghệ hybrid nhẹ có bình xăng 4,1 lít. Chi phí đổ đầy bình vào khoảng 122.795 đồng nếu dùng RON 95-III và khoảng 115.087 đồng với E5 RON 92.

Ở nhóm xe tay ga cao cấp mang phong cách châu Âu, các mẫu Vespa như Primavera hay Sprint sử dụng động cơ i-Get 125-150cc, hướng đến vận hành êm ái và thiết kế thời trang. Dung tích bình xăng của các mẫu này phổ biến khoảng 7-7,5 lít.

Với mức giá mới, nếu sử dụng xăng RON95-III, chi phí đổ đầy bình dao động khoảng 209.650 - 224.625 đồng. Trong khi đó, nếu dùng xăng E5 RON92 (28.070 đồng/lít), người dùng sẽ chi khoảng 196.490- 210.525 đồng cho mỗi lần đổ đầy. Mức chi này tương đương các dòng tay ga cao cấp như SH, phản ánh dung tích bình lớn và đặc trưng tiêu hao nhiên liệu của dòng xe Vespa.