Được nhiều người "săn lùng", Honda SH 2019 bỗng nhiên thành "hàng hiếm"

Thứ Ba, ngày 24/12/2019 06:00 AM (GMT+7)

Trong khi Honda SH 2020 chênh giá từ 18 -20 triệu đồng thì nhiều khách hàng vẫn có nhu cầu tìm mua Honda SH 2019 do yêu thích kiểu dáng hơn. Nhiều đai lý còn xe hét giá Honda SH cũ chênh tới 25 - 30 triệu đồng, cao hơn cả mẫu xe mới.

Honda SH 2019

Hai phiên bản Honda SH 2020 đều đã được bán ra tại thị trường Việt Nam. Cuối năm là thời điểm lý tưởng để Honda SH 2020 ra mắt khi nhu cầu mua dòng xe tay ga cao cấp này tại các đại lý tăng cao. Đây cũng là lý do tại sao Honda SH luôn rơi vào tình trạng “sốt giá” ở đại lý trong dịp cận Tết.

Honda SH 2019 vẫn được nhiều người "săn lùng"

Honda SH 150i CBS có giá bán lẻ đề xuất 87,99 triệu đồng và phiên bản có phanh ABS có giá 95,99 triệu đồng. Thực tế, giá bán thực tế của các phiên bản SH đều chênh cao ở các đại lý. Ngay sau khi Honda SH 150i chính thức được bán ra ngày 11/12 sau một thời gian tạm hoãn, giá bán của phiên bản Honda SH 125 chênh khoảng 12 triệu đồng tại đại lý. Trong khi giá bán của phiên bản Honda SH 150i chênh tới 18 – 20 triệu đồng tùy từng đại lý và từng thời điểm.

Dù các phiên bản Honda SH đã chính thức được bán ra đầy đủ tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn tìm hỏi Honda SH 2019 vì thích kiểu dáng của mẫu xe này.

Một vài nhân viên tư vấn bán hàng tại các đại lý Honda Head tại Hà Nội cho biết vẫn lác đác có vài khách hỏi về Honda SH 2019, chủ yếu là bản 150 để khảo sát mức giá và tìm mua xe. Tuy nhiên, hiện tại, các đại lý Honda đều vẫn đang tập trung bán Honda SH 2020 và bản cũ 2019 không có ở nhiều đại lý.

Do nhiều người có nhu cầu tìm kiếm nhưng lượng xe còn lại ít và khan hiếm nên dẫn đến tình trạng Honda SH 2019 vẫn tiếp tục được đẩy giá lên cao. Một số đại lý còn xe, giá bán của Honda SH 150 cũ vẫn cao “ngất ngưởng” khi chênh lệch so với giá bán lẻ đề xuất từ 20 – 25 triệu đồng tùy đại lý và màu xe. Thậm chí có đại lý “hét giá”, SH 2019 150 chênh tới gần 30 triệu đồng do số lượng xe còn lại rất hiếm.

Nhiều người dùng cũng phản ánh trên các hội, nhóm về tình trạng các đại lý vẫn đưa thông tin về mẫu xe SH cũ nhưng khi khách hàng đến tìm hiểu lại thông báo hết hàng và giới thiệu mẫu xe mới.

