Sát Tết, giá bán xe máy Honda SH 150 2020 leo thang từng ngày

Thứ Hai, ngày 16/12/2019 10:00 AM (GMT+7)

Mới được mở bán chính thức hôm 11/12 tại các đại lý nhưng Honda SH 150 ABS 2020 đã có giá bán chênh tới 20 triệu đồng.

Honda SH 2020 Sự kiện:

Theo ghi nhận của PV Xe Giao thông vào chiều ngày 13/12 tại một số đại lý Honda tại Hà Nội như: Honda Đức Trí (83 Trường Chinh), Honda Kường Ngân (115 Nguyễn Lương Bằng), dù mới được mở bán chính thức vào ngày 11/12 vừa qua, giá cả 2 phiên bản ABS và CBS của SH 150 2020 được bán ra chênh khá nhiều so với đề xuất của hãng.

Giá xe Honda SH 2020 đang tăng từng ngày

Honda SH 125 CBS 2020 hiện đang có giá 84,5 triệu đồng, giảm 2,5 triệu đồng so với tháng trước và cao hơn giá đề xuất 13,51 triệu đồng. Phiên bản SH 120 ABS 2019 hiện đang có giá là 99,5 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất của hãng là 20,51 triệu đồng.

Phiên bản SH 150 CBS 2020 đang có giá là 106,5 triệu đồng, cao hơn 18,5 triệu so với giá đề xuất. Phiên bản cao cấp nhất của dòng SH 2020 là SH 150 ABS đang có giá bán tại đại lý là 116,5 triệu đồng, chênh hơn 20 triệu đồng so với giá đề xuất.

Cuộc chạy đua giá của 2 dòng xe SH 2019 và 2020 vẫn đang tiếp tục nóng lên từng ngày.Các phiên bản xe SH 150 2019 cũng đang tăng giá cực mạnh tại các đại lý. Phiên bản SH 150 CBS 2019 và 150 CBS đen mờ hiện đang có giá là 108,5 triệu đồng, tăng hơn 500.000 đồng so với tháng 11. Phiên bản SH 150 ABS 2019 hiện đang có giá bán là 120 triệu đồng, cao hơn 1,5 triệu so với tháng trước và chênh tới 36,5 triệu đồng so với giá đề xuất. Phiên bản SH 150 ABS đen mờ 2019 có giá bán là 122 triệu đồng, cao hơn 30,5 triệu đồng so với đề xuất của hãng.

Một nhân viên bán hàng của HEAD Đức Trí chia sẻ: "Phiên bản SH 150 2020 mới được mở bán và cũng đã có rất nhiều người hỏi mua. Ở những thời điểm chuẩn bị sang năm mới, giá của SH thay đổi theo ngày, càng gần Tết thì giá sẽ càng cao hơn. Theo mình hiện tại SH 150 2020 có giá bán như vậy là hợp lý, không quá cao so với một chiếc xe máy được tích hợp nhiều tiện ích công nghệ. Nửa tháng nữa có thể giá sẽ tăng thêm từ 1 - 2 triệu đồng mỗi phiên bản".

Nhân viên bán hàng tại HEAD Kường Ngân (115 Nguyễn Lương Bằng) cho biết: "Đại lý hiện tại còn khá nhiều xe SH 2019 trong kho. Tới thời điểm hiện tại, Honda đã không còn cung cấp chiếc xe SH 2019 nào cho đại lý. Nếu giờ đặt trước để giữ xe thì còn kịp. Khoảng 1 tháng nữa thì không biết đại lý còn chiếc nào không bởi số lượng khách hàng đến để đặt và mua xe SH 2019 ngày càng nhiều".

Bảng giá xe Honda SH tháng 12/2019 mới nhất (ĐVT: triệu đồng)

Lưu ý: Giá bán thực tế của Honda SH nêu trên có thể chênh lệch tùy vào từng đại lý khác nhau, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết chi tiết hơn.

Giá lăn bánh tạm tính của Honda SH đã bao gồm phí trước bạ xe máy, phí cấp biển số xe máy và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho xe máy.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/sat-tet-gia-ban-xe-may-honda-sh-150-2020-leo-thang-tung-ngay-d445261....Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/sat-tet-gia-ban-xe-may-honda-sh-150-2020-leo-thang-tung-ngay-d445261.html