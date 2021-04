Cơn sốt Honda SH 2019 bất ngờ giảm nhiệt, xe đời mới nhúc nhích tăng giá

Thứ Hai, ngày 05/04/2021 12:00 PM (GMT+7)

Giá bán SH 2019 bất ngờ giảm mạnh cho thấy cơn sốt lùng sục tìm mua mẫu xe cũ dần phai lạt. Điều này đã giúp mẫu xe mớiSH 2020 bán chạy hơn.

Số lượng xe SH 2019 còn lại trong kho tại HEAD Sơn Tùng

Tại một số đại lý Honda lớn tại Hà Nội, giá bán của SH 2019 bất ngờ được giảm giá khá mạnh, từ 5 - 7 triệu đồng so với tháng trước. Lượng khách hàng lùng sục tìm mua mẫu xe này cũng "hạ nhiệt" sau một thời gian "sốt, nóng" bất thường.

Trái với tình hình của SH 2019, tại nhiều đại lý Honda đang diễn ra tình trạng khan hàng đối với mẫu xe SH 150 ABS 2020. Hiện giá bán của mẫu xe này cũng tăng giá so với tháng trước, ở mức từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Cụ thể, phiên bản SH 150 CBS 2019 hiện đang có giá bán 141 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng so với tháng trước. Giá bán của phiên bản 150 ABS 2019 đầu tháng 4 này tiếp tục giảm mạnh thêm 5 triệu đồng so với tháng trước xuống còn 150 triệu đồng, dù vậy mẫu xe này vẫn có giá chênh khá cao so với giá đề xuất là 67 triệu đồng.

SH 2020 đang có giá bán tăng cao từ 1 - 2 triệu đồng

Theo chiều hướng ngược lại, giá bán và doanh số của mẫu xe SH 2020 đầu tháng này lại đang rất khả quan. Hai phiên bản Honda SH 125 CBS 2020 và SH 125 ABS 2020 đồng loạt tăng 1 - 2 triệu đồng so với thời điểm đầu tháng 3 và hiện đang có giá bán lần lượt là 80,5 và 90 triệu đồng.

Phiên bản SH 150 CBS và SH 150 ABS 2020 cũng đồng loạt tăng nhẹ giá bán từ 500.000 - 1 triệu đồng lên mức 97,5 và 110 triệu đồng.

Chia sẻ với phóng viên, nhân viên tại đại lý Honda Sơn Tùng 1 (Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội) nói: "Vì giá xe quá cao nên tháng vừa rồi lượng mua mẫu xe SH 2019 tại cửa hàng cũng không được khả quan cho lắm. Bây giờ người đến mua xe đa số hỏi mua và quan tâm tới mẫu xe SH 2020 hơn, điển hình là việc cửa hàng bên mình hiện cũng đá bán hết sạch bản SH 150 ABS 2020, phải 1 tuần nữa mới có lô xe mới về đại lý".

Chiếc SH 2019 màu bạc được đặt ở vị trí trưng bày khá đẹp tại Honda Kường Ngân

Cũng theo một nhân viên bán hàng khác tại Honda Kường Ngân, trong kho của cửa hàng vẫn còn vài chiếc SH 2019. Nữ nhân viên này chia sẻ: "Thật ra thì người nào phải có điều kiện kinh tế và đam mê thì mới mua những chiếc SH 2019 ở thời điểm này. Giá bán của mẫu xe này hiện chênh hơn 50 triệu so với bản 2020.

Bỏ một số tiền lớn để tậu một chiếc xe máy mà giá của nó lại chênh quá cao như vậy là điều mà nhiều người muốn mua cũng sẽ phải cân nhắc khá nhiều".

Nhân viên này cho biết thêm: "Cũng bởi vì SH 2019 không còn sản xuất nữa, khan hiếm dần nên giá mới cao và chênh nhiều như vậy. Giả sử Honda sản xuất song song cả SH 2019 và SH 2020 thì dù có chênh từ 10 - 20 triệu, nhiều người dùng vẫn sẽ chọn SH 2019".

Dường như, việc giá bán quá cao đã khiến nhiều người dân không còn quá mặn mà với mẫu xe SH 2019 nữa, thay vào đó họ đang dần đón nhận SH 2020. Vì vậy, một số đại lý cũng đã bắt đầu giảm mạnh giá bán SH 2019 để thanh lý nốt số hàng tồn trong kho.

Bảng giá xe Honda SH tháng 4/2021 mới nhất (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Giá đề xuất Giá đại lý Chênh lệch SH 125 CBS 2020 70,99 80,5 + 9,51 triệu đồng SH 125 ABS 2020 78,99 90 + 11,01 triệu đồng SH 150 CBS 2020 87,99 97,5 + 9,51 triệu đồng SH 150 ABS 2020 95,99 110 + 14,01 triệu đồng SH 125 CBS 2019 67,99 Hết hàng SH 125 ABS 2019 75,99 Hết hàng SH 150 CBS 2019 81,99 141 + 59,01 triệu đồng SH 150 ABS 2019 83,49 150 + 66,51 triệu đồng SH 150 CBS 2019 đen mờ 83,49 Hết hàng SH 150 ABS 2019 đen mờ 91,49 Hết hàng

Lưu ý: Giá bán thực tế của Honda SH nêu trên có thể chênh lệch tùy vào từng đại lý khác nhau, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết chi tiết hơn.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/con-sot-honda-sh-2019-bat-ngo-giam-nhiet-xe-doi-moi-nhuc-nhich-tang-g...Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/con-sot-honda-sh-2019-bat-ngo-giam-nhiet-xe-doi-moi-nhuc-nhich-tang-gia-d501384.html