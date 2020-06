Đây là những thói quen phá hủy xe máy vào những ngày nắng nóng: Bạn có mắc phải?

Thứ Sáu, ngày 26/06/2020 08:00 AM (GMT+7)

Những điều tưởng chừng đúng nhưng lại là sai lầm nghiêm trọng khi đi xe máy dưới trời nắng nóng sẽ khiến bạn phải trả giá đắt.

Gần đây, liên tiếp các vụ xe khách cháy xảy ra và nguyên nhân phần lớn là do thời tiết quá khắc nghiệt, kết hợp với việc xe phải hoạt động liên tục. Đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả những người đi xe máy bởi đây là phương tiện không có các thiết bị bảo vệ, và nhiều người như shipper, lái xe ôm...gần như phải hoạt động liên tục ngay cả dưới thời điểm nóng nhất (từ 11-15h).

Dẫu rằng thiết kế tiêu chuẩn của các xe máy đều đảm bảo xe an toàn khi hoạt động dưới thời tiết nắng nóng, tuy nhiên việc sử dụng xe không đúng, và kết hợp các yếu tố thì tình trạng cháy nổ hoàn toàn có thể xảy ra. Để hạn chế điều này, người đi xe máy cần lưu ý các vấn đề sau:

1. Không để smartphone và các thiết bị điện tử trong cốp xe

Là nơi bí nóng, đặc biệt là khi di chuyển dưới trời nắng nóng thì nhiệt độ cốp xe còn tăng cao hơn, vì thế việc để smartphone hoặc các thiết bị điện tử trong môi trường đó rất dễ gây tình trạng cháy nổ.

Trong khi, nhiều xe máy trên thị trường, bao gồm cả xe máy số và xe tay ga còn đặt bình xăng cạnh cốp xe, nếu các thiết bị trong cốp xe phát nổ thì việc cháy lan sang bình xăng là không tránh khỏi.

Một số xe máy tay ga còn tích hợp cổng sạc đặt trong cốp, tuy nhiên người sử dụng không nên vừa sạc vừa đi xe bởi khi sạc, nhiệt độ của thiết bị sẽ tăng cao, kết hợp với việc thời tiết nắng nóng càng dễ xảy ra cháy nổ. Do đó, cần hạn chế tối đa việc sạc thiết bị trong cốp xe, nếu cần, bạn nên dừng xe, mở cốp xe và sạc trong khi mở cốp để đảm bảo.

2. Sai lầm khi bơm lốp xe quá căng vào mùa hè

Là bộ phận tiếp xúc với mặt đường, lốp xe là chi tiết bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thời tiết nắng nóng tầm 39-40 độ C thì nhiệt độ mặt đường có thể lên tới 70-80 độ C, mức mà người ta nói rằng "rán trứng không cần mỡ". Đây chính là lý do mà nhiều người khuyên nhau nên bơm căng lốp hết cỡ vì khi lốp căng thì diện tích tiếp xúc với mặt đường ít hơn, lốp bớt mòn hơn. Tuy nhiên đây là quan niệm không hoàn toàn đúng.

Nguyên nhân là do khi bơm lốp quá căng, mọi khoảng trống trong lốp (săm đối với lốp có săm) đã bị lấp đầy không khí. Tuy nhiên, khi di chuyển dưới trời nắng nóng, nhiệt độ cao khiến không khí nở ra, điều này khiến tăng áp suất lốp và dẫn tới nổ lốp hoặc vỡ săm. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi bạn đang di chuyển.

Do đó, khi trời nắng nóng, bạn chỉ nên bơm căng vừa đủ, không quá non cũng không vượt quá mức khuyến cáo của nhà sản xuất.

3. Tuyệt đối không dội nước để "hạ nhiệt" cho xe máy

Nhiều người có thói quen khi vừa đi quãng đường dài dưới trời nắng nóng thì thường dừng ở quán nước ven đường nào đó uống nước đồng thời dội nước nóng lên xe để giải nhiệt cho động cơ, tuy nhiên đây là hành động rất sai lầm.

Cụ thể, khi máy đang nóng, các vật liệu của máy cũng dãn nở theo nhiệt độ, vì thế việc dội nước sẽ khiến nhiệt giảm đột ngột, điều này sẽ khiến các vật liệu cấu thành máy dễ bị nứt vỡ, gây ảnh hưởng đến vận hành về sau.

Chính vì thế, để hạ nhiệt cho xe máy, bạn chỉ cần tắt máy và dựng xe vào nơi râm mát để máy hạ nhiệt từ từ.

4. Đừng quên thường xuyên bảo dưỡng xe máy khi trời nắng nóng

Thường thì trời mưa đất cát bám lên thì chúng ta sẽ chăm rửa xe máy hơn, còn khi trời nắng nóng thì sẽ ít đi rửa hơn. Một phần cũng do trờ nắng nóng nên chúng ta cũng ngại tới quán rửa xe hơn.

Tuy nhiên, khi máy bám bụi bẩn sẽ khiến khả năng thoát nhiệt kém, gây hại cho động cơ và các bộ phận bên trong. Nên bạn cần lưu ý thường xuyên rửa xe để đảm bảo xe luôn ở trạng thái hoạt động tốt nhất. Bên cạnh đó, người sử dụng cũng cần lưu ý định kỳ thay nhớt, dầu mát cho xe để đảm bảo các chức năng hoạt động luôn ổn định.

Cùng với các lưu ý trên thì khi đỗ xe bạn cũng nên để xe trong bóng râm, hoặc không có bóng râm thì nên mua áo chùm chống nắng cho xe để đảm bảo các chi tiết nhựa và sơn trên máy luôn ổn định.

