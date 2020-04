Bảng giá tính lệ phí trước bạ môtô BMW, có xe giảm 135 triệu đồng

Thứ Năm, ngày 16/04/2020 08:00 AM (GMT+7)

Dòng môtô cao cấp BMW khi nhập khẩu về thị trường Việt Nam theo bảng giá tính lệ phí trước bạ mới nhất có xe giảm tới 135 triệu đồng.

Thị trường mô tô phân khối lớn (Moto PKL) tuy có thị phần không lớn ở Việt Nam nhưng lại có những khởi sắc tốt trong những năm gần đây khi một bộ phận người dân có điều kiện thường chọn mua các mẫu xe phân khối lớn, đắt tiền.

BMW R Nine T Pure.

Trong các dòng xe Moto PKL có máu mặt ở thị trường Việt Nam phải kể đến BMW Motorrad. Mẫu xe này đang được phân phối ở nhiều đại lý và có giá bán khá là cao so với mặt trung thu nhập của người dân trong nước.

Nhằm kích cầu thị trường ô tô và xe máy, theo Quyết định 452 mới nhất của Bộ Tài Chính, một loạt mẫu xe môtô BMW khi nhập khẩu về Việt Nam sẽ có bảng giá tính lệ phí trước bạ (LPTB) giảm đi rất nhiều so với bảng giá tính LPTB trước đây.

BMW G 310 GS.

Chẳng hạn như BMW R Nine T có giá tính LPTB mới nhất là 614 triệu VNĐ, rẻ hơn 135 triệu VNĐ so với mức giá tính LPTB 749 triệu VNĐ được quy định năm 2019. Trong khi đó, BMW G 310 GS có giá tính LPTB mới nhất là 184 triệu VNĐ rẻ hơn tới 35 triệu VNĐ so với mức quy định năm 2019 là 219 triệu VNĐ.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá tính lệ phí trước bạ với một số dòng xe mô tô BMW mới nhất như sau:

STT Nhãn hiệu Kiểu loại xe [Tên thương mại/số loại] Thể tích làm việc/Công suất (cm3/kW) Giá tính LPTB (Triệu VNĐ) 1 BMW F 850 GS 853 659,0 2 BMW G 310 GS 313 184,0 3 BMW G 310R 313 164,0 4 BMW K 1600 B Grand America 1649 1.289,0 5 BMW R 1200 GS Adventure 1170 629,0 6 BMW R 1250 GS 1254 629,0 7 BMW R 1250 GS Adventure 1254 699,0 8 BMW R Nine T 1170 614,0 9 BMW S 1000 RR 999 949,0

*Lưu ý: Đây mới là giá tính LPTB chưa phải là giá lăn bánh xe.

Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-xe/bang-gia-tinh-le-phi-truoc-ba-moto-bmw-co-xe-giam-135-trieu-dong-1079081.html