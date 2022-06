Bảng giá xe BMW tháng 6/2022 mới nhất tất cả các phiên bản

BMW là thương hiệu đến từ tập đoàn BMW AG của Đức, công ty chuyên sản xuất các loại xe ô tô và xe máy cao cấp. BMW chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam kể từ năm 1994 và đến nay những mẫu xe của công ty này vẫn thu hút rất nhiều người. Hiện tập đoàn Trường Hải Thaco đang là đơn vị chịu trách nhiệm phân phối các dòng xe BMW ra thị trường Việt Nam.

Sau đây là thông tin cập nhật bảng giá xe BMW mới nhất tháng 6/2022 của tất cả các phiên bản xe hiện có tại thị trường Việt Nam.

1. Bảng giá xe BMW 3-Series

Dòng xe BMW 3-Series đã có mặt tại Việt Nam từ tháng 4/2020. Trong dòng 3-Series này xuất hiện các mẫu xe gồm: 320i Sportline; 330i M Sport; 330i Sportline. BMW 3-Series được thiết kế với phong cách thể thao vô cùng khỏe khoắn, giúp chiếc xe vừa mang nét sang trọng nhưng cũng thật mạnh mẽ.

BMW 330i M Sport là phiên bản cao cấp nhất của dòng 3-Series, sử dụng khối động cơ i4 2.0L cho công suất lên tới 258 Hp và mô men xoắn đạt mức 400Nm. Ngoài ra xe còn sử dụng hộp số tự động 8AT.

Bảng giá xe BMW 3-Series mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe BMW 3-Series Phiên bản xe Giá niêm yết BMW 320i Sportline 1.899.000.000 VND BMW 320i Sportline Plus 2.179.000.000 VND BMW 330i Sportline 2.159.000.000 VND BMW 330i M Sport 2.459.000.000 VND

2. Bảng giá xe BMW 4-Series

Dòng xe BMW 4-Series đã có mặt tại Việt Nam từ tháng 6/2021. Đây là thế hệ cải tiến mới, vượt trội hơn so với dòng 3-Series trước đó. Các phiên bản của dòng 4-Series được phân phối ở Việt Nam bao gồm: 420i Gran Coupe; 430i Convertible.

Mẫu xe này sử dụng động cơ i4 2.0L giống dòng 3-Series, tuy nhiên động cơ được áp dụng thêm công nghệ Twin Turbo giúp sản sinh ra 255 mã lực với công suất tối đa 400Nm. Xe vẫn được trang bị hộp số tự động 8AT, cùng với đó là hệ thống dẫn cầu sau. Phần lưới tản nhiệt của xe lớn và mang cảm giác hầm hố hơn so với dòng 3-Series.

Bảng giá xe BMW 4-Series mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe BMW 4-Series Phiên bản xe Giá niêm yết BMW 420i Gran Coupe 1.699.000.000 VND BMW 430i Convertible 3.219.000.000 VND

3. Bảng giá xe BMW 5-Series

Dòng xe BMW 5-Series đã có mặt tại Việt Nam kể từ năm 2019, với những thay đổi về thiết kế, nội ngoại thất của xe. Từ đó giúp xe mang đến vẻ sang trọng, quý phái, được nhiều doanh nhân, doanh nghiệp, khách sạn cao cấp sử dụng. Hiện dòng 5-Series đang là một trong những dòng BMW bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam.

Các phiên bản của dòng 5-Series được bán ở nước ta bao gồm: 520i Luxury Line; 520i M Sport LCI; 530i M Sport. Xe vẫn sở hữu công nghệ Twin Turbo mạnh mẽ, 2.0L với công suất 252 Hp và mô men xoắn cực đại đạt 350Nm. Xe còn sở hữu nhiều công nghệ tối tân, hệ thống đỗ xe tự động Assistant Plus, cụm đèn pha LED Laser Light với tầm chiếu sáng lên đến 600m.

Bảng giá xe BMW 5-Series mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe BMW 5-Series Phiên bản xe Giá niêm yết BMW 520i Luxury Line 2.499.000.000 VND BMW 520i M Sport LCI 2.969.000.000 VND BMW 530i M Sport 3.289.000.000 VND

4. Bảng giá xe BMW 7-Series

Dòng xe BMW 7-Series thuộc thế hệ thứ 6 của BMW, được ra mắt từ năm 2016 cho đến nay. Kích thước tổng thể của xe to lớn hơn một chút so với thế hệ 5-Series, nhưng trọng lượng lại có phần nhẹ hơn từ 120-150kg nhờ vào khung gầm được thiết kế bằng sợi Carbon gia cố nhựa CFRP, cùng với đó là khối động cơ có kích thước gọn nhẹ, khiến tổng thể trọng lượng xe giảm đi đáng kể, tăng khả năng vận hành, tăng tốc tối ưu.

Dòng xe 7-Series mang đến cho người sử dụng những phiên bản mới nhất 2022 bao gồm: 740Li LCI Pure Excellent; 740Li LCI; 730Li M Sport. Với mỗi phiên bản, người dùng sẽ được cung cấp các tùy chọn về động cơ 2.0L hay 3.0L, cùng với đó công suất và mô men xoắn cực đại của các phiên bản cũng được gia tăng đáng kể, giúp xe có thể tăng tốc và bứt phá tốc độ tối ưu.

Bảng giá xe BMW 7-Series mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe BMW 7-Series Phiên bản xe Giá niêm yết BMW 730Li M Sport 4.499.000.000 VND BMW 740Li LCI 4.969.000.000 VND BMW 740Li LCI Pure Excellent 6.249.000.000 VND

5. Bảng giá xe BMW X-Series

Dòng xe BMW X-Series là dòng xe BMW được bán tại Việt Nam với nhiều phiên bản nhất so với các dòng xe khác. Dòng X-Series được thiết kế đa dạng theo nhiều phân khúc, phù hợp với tất cả nhu cầu của người sử dụng. Kể từ năm 2021, các phiên bản X3-4-5 đã được làm lại All New và được phân phối tại thị trường Việt Nam để người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn.

Bảng giá xe BMW X-Series mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe BMW X-Series Phiên bản xe Giá niêm yết BMW X1 sDrive18i xLine LCI 1.859.000.000 VND BMW X3 All-New 2.279.000.000 VND BMW X3 xDrive20i 2.299.000.000 VND BMW X3 xDrive20i xLine 2.629.000.000 VND BMW X3 xDrive30i M Sport 2.959.000.000 VND BMW X4 All-New 2.899.000.000 VND BMW X5 xDrive40i 4.059.000.000 VND BMW X6 xDrive35i 5.029.000.000 VND BMW X6 xDrive40i M Sport 5.029.000.000 VND BMW X7 xDrive40i Pure Excellent 6.889.000.000 VND

6. Bảng giá xe BMW Z-Series

Dòng Z-Series ở Việt Nam hiện nay mới chỉ đang phân phối duy nhất một mẫu xe, đó là BMW Z4. Đây là mẫu xe mui trần hạng sang với phong cách thể thao mạnh mẽ, giúp mang đến vẻ lịch lãm, phong cách cho chủ sở hữu. Hiện Z4 đang là thế hệ thứ 3, có mức tiêu thụ nhiên liệu thuộc hàng thấp nhất trong các dòng BMW hiện nay với chỉ 6,1 lít xăng cho mỗi 100km.

Bên cạnh đó, BMW Z4 còn sở hữu 3 phiên bản động cơ tùy chọn, sử dụng công nghệ Twin Turbo nổi tiếng, giúp xe có thể bứt tốc nhanh chóng, đem lại cảm giác êm ái cho người lái khi vận hành. Phần ngoại thất của xe được thiết kế vô cùng hiện đại, khiến xe nhìn từ bên ngoài vào trông giống như một mũi tên xé gió, lao nhanh về đích.

Bảng giá xe BMW Z-Series mới nhất tháng 06/2022:

Dòng xe BMW Z-Series Phiên bản xe Giá niêm yết BMW Z4 3.409.000.000 VND

Với những gì đã đem lại, BMW vẫn luôn là một thương hiệu xe hơi lớn và nổi tiếng, được nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam ưa chuộng. Mặc dù giá xe vẫn ở mức khá cao, cạnh tranh trực tiếp các đối thủ trong phân khúc xe hơi hạng sang như Mercedes, Lexus, Audi. Thế nhưng những gì mà xe mang đến cho người sử dụng thì không thể chê vào đâu được, từ động cơ, nội thất cho đến ngoại thất.

Nguồn: http://danviet.vn/bang-gia-xe-bmw-thang-6-2022-moi-nhat-tat-ca-cac-phien-ban-5020221267592406.htm