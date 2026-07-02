HLV Tuchel đặt cược tuyển Anh vào ván bài may rủi, dựa dẫm quá nhiều vào Kane

Tuchel lại đặt cược vào Kane

Thật khó hiểu khi chứng kiến Thomas Tuchel liên tục cặm cụi ghi chép vào cuốn sổ của mình ngay trước thời điểm nghỉ uống nước giữa hiệp hai, trong bối cảnh tuyển Anh chỉ còn cách việc bị loại khỏi World Cup đúng 22 phút. Với mức lương lên tới 5 triệu bảng mỗi năm, lẽ ra ông phải đủ khả năng truyền tải sự cấp bách của tình hình tới các học trò mà không cần đến những mẩu ghi chú.

Công bằng mà nói, điều xảy ra sau đó chẳng khác nào phép màu. Những điều chỉnh chiến thuật của Tuchel đã giúp tuyển Anh tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục, khi cầu thủ vào sân thay người Anthony Gordon thực hiện hai pha kiến tạo để Harry Kane kéo đội bóng thoát khỏi vũng lầy và đồng thời cứu lấy chiếc ghế của chính HLV trưởng.

Kane giúp Tuchel thoát khỏi thảm họa

Đó là màn tỏa sáng đẳng cấp của ngôi sao phi thường. Với bàn thắng thứ 13 ở sân khấu World Cup, Kane đã vượt qua cột mốc 12 bàn của Pele. Tuy nhiên, Tuchel chắc chắn không thể mãi trông chờ vào việc các siêu sao cứu nguy mỗi khi đội bóng lâm vào hiểm cảnh.

Cảm giác bao trùm lúc này là sự nhẹ nhõm, nhưng thực tế tuyển Anh lẽ ra không bao giờ nên rơi vào hoàn cảnh ấy. Những màn thoát hiểm nghẹt thở chỉ nên xuất hiện kể từ bán kết World Cup, chứ không phải ở trận đấu thuộc vòng 1/16 gặp CHDC Congo.

Thế nhưng tại giải đấu này, Tuchel dường như cố tình đưa đội bóng đi trên sợi dây mong manh, liên tục nhìn thẳng vào vực thẳm như thể tin rằng những ngôi sao hàng đầu sẽ luôn tìm ra lời giải.

Cho đến lúc này, niềm tin ấy vẫn chưa phản bội ông. Nhờ những màn giải cứu đầy kịch tính của Kane và Jude Bellingham ở 3 trong 4 trận đấu đã qua. Tuy nhiên, khi tuyển Anh chuẩn bị bước vào thử thách khắc nghiệt tại sân Azteca ở Mexico City sau 4 ngày nữa do phải chạm trán chủ nhà Mexico, thói quen của Tuchel rõ ràng không phải chiến lược có thể duy trì lâu dài.

Tuyển Anh thiếu ý tưởng

Khi đánh giá một ứng viên vô địch World Cup, điều người ta tìm kiếm là dấu hiệu đội bóng ngày càng hoàn thiện qua từng trận đấu. Tuyển Anh lại không hề cho thấy sự tiến bộ đó. Họ loạng choạng trong phần lớn thời gian của trận gặp CHDC Congo, thi đấu như thể sợ chính cái bóng của mình.

Đội bóng của Tuchel thậm chí còn may mắn khi không bị dẫn trước 2 bàn, sau khi Yoane Wissa bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong bối cảnh hàng phòng ngự tuyển Anh tan tác. Djed Spence chơi tệ đến mức Tuchel gần như đau đớn khi đứng ngoài đường biên chứng kiến màn trình diễn của học trò.

Ở hai cánh, Marcus Rashford và Noni Madueke gần như không tạo ra bất kỳ dấu ấn nào. Sự thất vọng của khán giả Anh lớn đến mức họ còn vỗ tay mỉa mai khi cả hai bị thay ra sau khoảng 1 giờ thi đấu.

Rashford thi đấu quá mờ nhạt trong ngày được Tuchel xếp đá chính

Ngoài khả năng săn bàn đáng sợ của Kane, tuyển Anh hầu như không thể hiện được một bản sắc chiến thuật rõ ràng.

Khi bổ nhiệm Tuchel, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) tin rằng họ đã tìm được thiên tài đấu cúp, HLV đặc biệt xuất sắc trong việc chinh phục các trận đấu loại trực tiếp. Bản thuyết trình chi tiết về kế hoạch giúp tuyển Anh vô địch World Cup chính là 1 trong những yếu tố giúp ông giành được chiếc ghế HLV trưởng.

Bởi vậy, khi chứng kiến đội nhà đứng trước nguy cơ bị CHDC Congo loại sau 75 phút thi đấu, có lẽ FA hoàn toàn có lý nếu nghĩ đến chuyện "đòi lại tiền".

Quan trọng hơn, ngoài việc mù quáng đặt niềm tin vào khoảnh khắc thiên tài của Harry Kane, Tuchel liệu thực sự có phương án nào để giải quyết cuộc khủng hoảng? Hiện câu trả lời vẫn chưa hề rõ ràng.

Tuchel không thể mãi "đi đến đâu, tính đến đó"

Ở cấp CLB, triết lý đề cao sự tổ chức chiến thuật hoàn hảo của Tuchel mang lại những thành công vang dội. Ông đưa PSG vào chung kết Champions League năm 2020 trước khi giúp Chelsea đăng quang ngay mùa giải sau đó.

Thành tích của ông ở các giải đấu cúp khác cũng rất ấn tượng. Trong 19 tháng dẫn dắt Chelsea, Tuchel còn đưa đội bóng vào 3 trận chung kết cúp quốc nội.

Đó chính là phiên bản Tuchel mà FA kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ tại World Cup. Đây lẽ ra phải là môi trường lý tưởng để ông phát huy khả năng xây dựng các phương án chiến thuật linh hoạt và sáng tạo cho từng đối thủ. Thế nhưng, dựa trên những gì đang diễn ra, Tuchel lại giống một kẻ mạo danh hơn là thiên tài đấu cúp, xử lý mọi việc theo kiểu "làm đến đâu hay đến đó".

Tuyển Anh đã chơi bạc nhược trong phần lớn thời gian trận đấu, trong khi CHDC Congo mới là đội bóng giàu ý tưởng và chủ động hơn hẳn.

Kane không thể luôn sắm vai người hùng

Tuchel rất thích nhắc đến nhóm "cầu thủ kết liễu", những ngôi sao dự bị mà ông tin có thể tạo ra sự bùng nổ trước các đối thủ đã xuống sức. Chiến thuật ấy đã phát huy tác dụng trước CHDC Congo khi nguồn năng lượng dồi dào của đối thủ cuối cùng cũng cạn kiệt.

Tuy nhiên, điều người ta mong muốn hơn là Tuchel hãy sớm xác định đội hình xuất phát tối ưu của mình. Trong trận này, ông khó hiểu khi lựa chọn Rashford và Madueke đá hai cánh. Đến trận gặp Mexico, rất có thể ông lại quay về sử dụng Anthony Gordon và Bukayo Saka. Mọi quyết định đều thiếu nhất quán, như thể Tuchel liên tục nghi ngờ chính lựa chọn của bản thân.

Dẫu bầu không khí ăn mừng vẫn tràn ngập, có thể dễ dàng nhận thấy rất ít CĐV tuyển Anh còn hát vang khẩu hiệu "Football's Coming Home" với niềm tin thực sự.

Vượt qua một đội tuyển chỉ đứng nhì bảng ở vòng loại khu vực châu Phi rõ ràng chưa đủ để thuyết phục rằng tuyển Anh có thể đánh bại Mexico ở độ cao lớn, rồi vượt qua Brazil tại Miami, trước khi tiếp tục chạm trán Argentina và Pháp.

Đó chính là hành trình đầy khắc nghiệt đang chờ phía trước "Tam sư". Trong bối cảnh thần kinh của các CĐV đã bị bào mòn sau những màn thoát hiểm liên tiếp, Tuchel dường như vẫn chưa có bất kỳ lời giải rõ ràng nào để đưa tuyển Anh vượt qua con đường đầy chông gai ấy.