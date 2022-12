Tin nóng bóng đá World Cup sáng 11/12: Gặp hoạ lớn sau World Cup, Neuer nghỉ hết mùa

Gặp hoạ lớn sau World Cup, Neuer nghỉ hết mùa

Thủ môn Manuel Neuer vừa trở về Đức sau kì World Cup 2022 thất bại. Ở giải đấu lớn nhất hành tinh tại Qatar, "Die Mannschaft" bị loại ngay vòng bảng sau khởi đầu tồi tệ với trận thua Nhật Bản, khiến những nỗ lực sau đó của đội bóng châu Âu trở nên vô nghĩa.

Như nhiều đồng đội ở ĐTQG, sau khi trở lại Đức, Manuel Neuer lập tức lên đường đi nghỉ để nguôi ngoai nỗi buồn. Không may cho thủ môn Bayern Munich là anh bị gãy chân khi trượt tuyết trong kì nghỉ sau World Cup. Chấn thương nghiêm trọng khiến Manuel Neuer phải trải qua phẫu thuật nên nghỉ hết mùa 2022/23.

Ứng dụng của FIFA lỗi, hàng ngàn CĐV hỗn loạn

Qatar đã phải huy động một lực lượng an ninh rất lớn để chống bạo động ở trận tứ kết Morocco vs Bồ Đào Nha. Lý do là bởi hàng ngàn CĐV đang hỗn loạn vì không được vào sân Al Thumama do ứng dụng vé trực tuyến của FIFA gặp sự cố.

Trước tình hình căng thẳng này, FIFA đưa ra thông báo: “Một số khán giả đang gặp sự cố truy cập vé trên ứng dụng của FIFA. Chúng tôi đang làm việc để giải quyết vấn đề”.

Luis Diaz vừa trở lại đã dính chấn thương mới

Người hâm mộ cũng như BHL Liverpool đang rất lo lắng về thể lực của Luis Diaz sau khi chứng kiến ​​cầu thủ chạy cánh người Colombia buộc phải rời khỏi trại huấn luyện mùa đông của họ ở Dubai. Quá trình chuẩn bị của Liverpool cho ngày trở lại của Premier League vào cuối tháng này đã bị giáng một đòn nặng nề. Luis Diaz vừa được gửi trở lại Anh từ trại huấn luyện Dubai vì gặp chấn thương.

HLV Klinsmann chỉ sai lầm của Brazil

Cựu HLV trưởng ĐT Đức - ông Jurgen Klinsmann cho rằng HLV Tite của đội tuyển Brazil đã mắc sai lầm khi chỉ định Neymar thực hiện cú sút 11m thứ 5 ở trận tứ kết World Cup 2022 với Croatia. Theo Klinsmann, hiện nay, nhiều đội bóng đã thay đổi chiến lược đá 11m, ưu tiên sử dụng những cầu thủ dứt điểm tốt nhất cho những loạt sút đầu tiên. Ở loạt luân lưu với Croatia, Brazil để Neymar đá quả thứ 5. Thật đáng tiếc, Neymar còn chưa có cơ hội thực hiện thì "Selecao" đã thua.

Philippines đổi tướng trước giờ đấu Việt Nam

Trước thềm AFF Cup 2022, LĐBĐ Philippines đã bổ nhiệm HLV mới là ông Josep Ferre. Nhà cầm quân 39 tuổi này từng dẫn dắt nhiều CLB ở Thái Lan và Ấn Độ. Ông sẽ ra mắt ĐT Philippines ở trận giao hữu với Việt Nam vào ngày 14/12 tới. Đội bóng này từng bổ nhiệm nhiều HLV danh tiếng cho mục tiêu chinh phục AFF Cup. Giải trước nữa, người dẫn dắt họ là cựu HLV ĐT Anh - ông Sven-Goran Eriksson.

