Lịch thi đấu World Cup 2022 mới nhất trước giờ khai mạc ở Qatar

Vòng bảng - Bảng A 20/11

23:00 Qatar Ecuador Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng B 21/11

20:00 Anh Iran Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng A 21/11

23:00 Senegal Hà Lan Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng B 22/11

02:00 Mỹ Wales Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng C 22/11

17:00 Argentina Saudi Arabia Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng D 22/11

20:00 Đan Mạch Tunisia Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng C 22/11

23:00 Mexico Ba Lan Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng D 23/11

02:00 Pháp Australia Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng F 23/11

17:00 Morocco Croatia Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng E 23/11

20:00 Đức Nhật Bản Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng E 23/11

23:00 Tây Ban Nha Costa Rica Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng F 24/11

02:00 Bỉ Canada Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng G 24/11

17:00 Thụy Sĩ Cameroon Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng H 24/11

20:00 Uruguay Hàn Quốc Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng H 24/11

23:00 Bồ Đào Nha Ghana Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng G 25/11

02:00 Brazil Serbia Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Vòng bảng - Bảng B 25/11

17:00 Wales Iran Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng A 25/11

20:00 Qatar Senegal Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng A 25/11

23:00 Hà Lan Ecuador Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng B 26/11

02:00 Anh Mỹ Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng D 26/11

17:00 Tunisia Australia Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng C 26/11

20:00 Ba Lan Saudi Arabia Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng D 26/11

23:00 Pháp Đan Mạch Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng C 27/11

02:00 Argentina Mexico Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng E 27/11

17:00 Nhật Bản Costa Rica Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng F 27/11

20:00 Bỉ Morocco Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng F 27/11

23:00 Croatia Canada Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng E 28/11

02:00 Tây Ban Nha Đức Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng G 28/11

17:00 Cameroon Serbia Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng H 28/11

20:00 Hàn Quốc Ghana Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng G 28/11

23:00 Brazil Thụy Sĩ Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng H 29/11

02:00 Bồ Đào Nha Uruguay Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Vòng bảng - Bảng A 29/11

22:00 Hà Lan Qatar Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng A 29/11

22:00 Ecuador Senegal Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng B 30/11

02:00 Wales Anh Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng B 30/11

02:00 Iran Mỹ Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng D 30/11

22:00 Tunisia Pháp Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng D 30/11

22:00 Australia Đan Mạch Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng C 01/12

02:00 Ba Lan Argentina Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng C 01/12

02:00 Saudi Arabia Mexico Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng F 01/12

22:00 Croatia Bỉ Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng F 01/12

22:00 Canada Morocco Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng E 02/12

02:00 Nhật Bản Tây Ban Nha Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng E 02/12

02:00 Costa Rica Đức Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng H 02/12

22:00 Hàn Quốc Bồ Đào Nha Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng H 02/12

22:00 Ghana Uruguay Trực tiếp VTV2, VTV3 Bảng G 03/12

02:00 Cameroon Brazil Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Bảng G 03/12

02:00 Serbia Thụy Sĩ Trực tiếp VTV2, VTV3 Vòng 1/8 - Vòng 1/8 03/12

22:00 Nhất bảng A Nhì bảng B Trực tiếp VTV2, VTV3 Vòng 1/8 - Vòng 1/8 04/12

02:00 Nhì bảng C Nhì bảng D Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Vòng 1/8 - Vòng 1/8 04/12

22:00 Nhất bảng D Nhì bảng C Trực tiếp VTV2, VTV3 Vòng 1/8 - Vòng 1/8 05/12

02:00 Nhất bảng B Nhì bảng A Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Vòng 1/8 - Vòng 1/8 05/12

22:00 Nhất bảng E Nhì bảng F Trực tiếp VTV2, VTV3 Vòng 1/8 - Vòng 1/8 06/12

02:00 Nhất bảng G Nhì bảng H Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Vòng 1/8 - Vòng 1/8 06/12

22:00 Nhất bảng F Nhì bảng E Trực tiếp VTV2, VTV3 Vòng 1/8 - Vòng 1/8 07/12

02:00 Nhất bảng H Nhì bảng G Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Vòng tứ kết - Vòng tứ kết 09/12

22:00 Thắng 1/8 - 5 Thắng 1/8 - 6 Trực tiếp VTV2, VTV3 Vòng tứ kết - Vòng tứ kết 10/12

02:00 Thắng 1/8 - 1 Thắng 1/8 - 2 Trực tiếp VTV5, VTVCần Thơ Vòng tứ kết - Vòng tứ kết 10/12

22:00 Thắng 1/8 - 7 Thắng 1/8 - 8 Trực tiếp VTV2, VTV3 Vòng tứ kết - Vòng tứ kết 11/12

02:00 Thắng 1/8 - 4 Thắng 1/8 - 3 Trực tiếp VTV5, VTV Cần Thơ Vòng bán kết - Vòng bán kết 14/12

02:00 Thắng tứ kết 2 Thắng tứ kết 1 Trực tiếp VTV2, VTV3 Vòng bán kết - Vòng bán kết 15/12

02:00 Thắng tứ kết 4 Thắng tứ kết 3 Trực tiếp VTV5, VTV Cần Thơ Tranh 3/4 - Tranh 3/4 17/12

22:00 Thua bán kết 1 Thua bán kết 2 Trực tiếp VTV2, VTV3 Chung kết - Chung kết 18/12

22:00 Thắng bán kết 1 Thắng bán kết 2 Trực tiếp VTV2, VTV3

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/lich-thi-dau-world-cup-2022-moi-nhat-truoc-gio-khai-mac-o-qata...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/lich-thi-dau-world-cup-2022-moi-nhat-truoc-gio-khai-mac-o-qatar-c28a33650.html