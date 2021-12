Tỷ giá USD hôm nay 6/12: Nhiều yếu tố hỗ trợ, USD duy trì đà tăng giá

Sáng ngày 6/12 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 96.211 điểm, tăng 0.063 điểm, tương đương tăng 0.07%.

Mối đe dọa từ biến thể Omicron cũng đã thúc đẩy đồng bạc xanh đi lên do nhu cầu đầu tư an toàn tăng vọt.

Bên cạnh đó, đồng bạc xanh đang có lợi thế do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quay sang lập trường ít ôn hòa hơn so với Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) trong việc tăng lãi suất. Chỉ số CPI cơ bản của Mỹ trong tháng 11 dự kiến sẽ vượt qua mức 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cũng chứng kiến mức tăng so với kết quả 4,6% trong tháng 10. Các nhà đầu tư nhận định nếu trường hợp này xảy ra, đồng bạc xanh sẽ được thúc đẩy cao hơn nữa.

Trong thời gian tới, dữ liệu lạm phát của thông qua chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ là chìa khóa định hướng USD Index.

Đồng USD tăng phiên đầu tuần

Ngày 4/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức giữ nguyên ở mức 23.127 VND/USD như mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.650 - 23.771 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.605 – 22.650 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.830 – 22.863 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.470 - 23.520 VND/USD.

