Tỷ giá USD hôm nay 30/7: Lao dốc trước hàng loạt số liệu kinh tế đáng thất vọng

Thứ Sáu, ngày 30/07/2021 07:17 AM (GMT+7)

Số liệu GDP gây thất vọng là do hàng tồn kho giảm.

Sáng 30/7 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 91.892 điểm, giảm 0.02 điểm, tương đương giảm 0.01%.

Theo CNBC, Bộ Thương mại Mỹ sáng 29/7 thông báo nền kinh tế tăng trưởng 6,5% trong quý II (tỷ lệ chuẩn hóa theo năm), thấp hơn nhiều so với ước tính 8,4% của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

Trong khi đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết có 400.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước, cao gần gấp đôi mức thường thấy trước đại dịch và lớn hơn dự báo 385.000 của Dow Jones.

Số liệu GDP gây thất vọng là do hàng tồn kho giảm. Số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cũng như đang nhận trợ cấp đều cao hơn so với dự báo, vậy nên Fed sẽ có lý do để duy trì chính sách hỗ trợ.

Nhiều nhà đầu tư thấy nhẹ nhõm khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho biết chưa có kế hoạch giảm bơm tiền. Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định một cách thận trọng rằng mặc dù nền kinh tế đang đạt được nhiều bước tiến nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi Fed bắt đầu điều chỉnh chính sách nới lỏng hiện nay.

Đồng USD tiếp đà giảm

Ngày 29/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.212 VND/USD, giảm 6 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.858 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.840 – 22.880 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.060 – 23.085 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.120 - 23.180 VND/USD.

Nguồn: http://danviet.vn/ty-gia-usd-hom-nay-30-7-lao-doc-truoc-hang-loat-so-lieu-kinh-te-dang-that-vong-5020213077181776.htm