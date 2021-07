Mỗi cửa hàng Bách Hoá Xanh thu về 1,4 tỷ đồng, lập kỷ lục chưa từng có

Thứ Năm, ngày 29/07/2021 20:08 PM (GMT+7)

Tại thời điểm 30/6, chuỗi Bách Hoá Xanh có tổng cộng 1.888 điểm bán, tăng 37 cửa hàng trong tháng 6 tại 25 tỉnh thành.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh tháng 6 và 6 tháng đầu năm của CTCP Đầu tư Thế giới Di động MWG, chuỗi Bách Hoá Xanh tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho công ty với doanh thu 6 tháng tăng 42% lên 13.360 tỷ đồng và chiếm 21,4% trong cơ cấu doanh thu của cả công ty.

Tính riêng tháng 6, Bách Hoá Xanh đạt mốc doanh thu kỉ lục khi vượt 2.700 tỷ đồng, tăng 7% so tháng 5 và tăng 69% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng trong tháng 6 đạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Một cửa hàng Bách Hoá Xanh

Trong 6 tháng đầu năm, kênh Bách Hoá Xanh online ghi nhận số lượng đơn hàng gấp 5 lần và doanh thu gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở khu vực phía Nam đặc biệt là tâm dịch TP HCM.

Theo phạm vi phân bổ, 70% số cửa hàng hoạt động ở tỉnh, so với tỷ lệ 67% cùng kỳ năm trước.

Trước đó, trong 5 tháng đầu năm, chuỗi Bách Hoá Xanh ghi nhận doanh thu hơn 10.600 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Doanh thu chuỗi này lần đầu tiên vượt mốc 2.500 tỷ đồng trong tháng 5, tăng 19% so tháng 4 và tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Theo công ty mẹ Thế Giới Di Động, doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng của Bách Hoá Xanh trong tháng 5 này đạt hơn 1,35 tỷ đồng, một phần do nhu cầu tích trữ hàng hóa thiết yếu của người dân tăng mạnh trước các đợt giãn cách xã hội.

MWG cho biết việc được phục vụ từ 800.000 đến 1 triệu lượt khách hàng trung bình mỗi ngày trong tháng 7 vừa là cơ hội lớn vừa là thách thức cho vận hành của Bách Hoá Xanh.

Trên trang web tuyển việc làm chính thức của Bách Hóa Xanh, chuỗi bán lẻ đang có nhu cầu tuyển hàng chục nghìn người vào các vị trí, bao gồm Khởi nghiệp Bách Hóa Xanh (quản lý), nhân viên kho hàng, thu ngân, nhân viên giao nhận kho trung tâm,...

Trong đó vị trí Quản lý Bách Hóa Xanh có nhu cầu tuyển nhiều nhất, lên đến hơn 25.400 người. Hạn nộp hồ sơ hầu hết rơi vào trung tuần tháng 8/2021.

Trong một thông cáo gửi đi mới đây, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động cho biết nhân viên của Bách Hóa Xanh phải tăng ca liên tục từ kho đến cửa hàng khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến; nhiều nhân viên phải đi cách ly, hoặc trong vùng phong tỏa không thể tiếp tục công việc.

Nguồn: http://danviet.vn/moi-cua-hang-bach-hoa-xanh-thu-ve-14-ty-dong-lap-ky-luc-chua-tung-co-5020212972092416.htm