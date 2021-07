Đại gia giấu mặt "phẩy tay" chi 3.600 tỷ để mua nhà trên phố tỷ phú

Thứ Sáu, ngày 30/07/2021 05:00 AM (GMT+7)

Nằm trên tầng 60 và 61 của tòa chung cư danh giá nhất Manhattan, căn biệt thự mới của tỷ phú Joe Tsai là niềm mơ ước của nhiều đại gia bất động sản.

Đồng sáng lập Alibaba Joe Tsai chính là người bí ẩn đứng đằng sau thương vụ mua nhà trị giá 157 triệu USD tại tháp chung cư danh giá nhất Manhattan (New York, Mỹ).

Vị tỷ phú sở hữu khối tài sản lên tới 10 tỷ USD đã mua 2 căn hộ chung cư toàn tầng tại 220 Central Park South với tổng trị giá 157,5 triệu USD.

Vụ mua nhà tỷ phú Joe Tsai đánh dấu thương vụ mua nhà đắt giá thứ 3 tại Mỹ. (Ảnh CNBC)

Căn hộ của tỷ phú Tsai gồm 2 tầng, 60 và 61, có tầm nhìn bao quát ra công viên Central Park và khu trung tâm Manhattan.

Phát ngôn viên của tỷ phú Tsai hiện chưa đưa ra bất cứ lời phản hồi nào khi được hỏi về vụ mua bán trên.

Tháp 20 Central Park South tọa lạc trên Phố 57 thuộc quận Manhattan - được mệnh danh là "phố tỷ phú" của New York. Tòa nhà này nằm ở phía Nam công viên Central Park.

Tòa nhà có tầm nhìn bao quát ra công viên Central Park và khu trung tâm Manhattan.

Tháp 220 Central Park South được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng New York Robert A.M. Stern - người sáng lập 80 tuổi của hãng kiến trúc Robert A.M. Stern Architects (RAMSA). Từng nhận được nhiều giải thưởng, công ty này hiện có 265 kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất.

Hình ảnh được cho là phòng khách của siêu căn hộ, với gam màu trắng sang trọng, nội thất đắt đỏ toát lên vẻ quyền lực của chủ nhân.

Phòng ngủ rộng rãi có hướng view công viên Manhattan.

Phòng tắm master tiện nghi chỉ có trong các resort triệu USD.

Phòng ăn...

và khu vực bếp được lát bằng đá cẩm thạch.

Bất chấp suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19, các căn hộ tại 220 Central Park South vẫn được bán đều đặn. Tòa tháp xa xỉ này đã thu hút được không ít người giàu và nổi tiếng tại Mỹ. Hiện hơn 90% các căn hộ tại 220 Central Park South đều đã có chủ, với giá bán không ngừng tăng lên.

Tháng 12/2019, nhà quản lý quỹ đầu cơ Daniel Och, người sở hữu tài sản 3,2 tỷ USD, đã mua một căn penthouse tại đây với giá 95 triệu USD.

Tháng 7/2019, ca sĩ Sting và vợ Trudie Styler cũng chi 67,5 triệu USD cho một căn penthouse tại đây.

Nổi bật nhất là vào tháng 1/2019, tỷ phú đầu cơ Ken Griffin đã chi 238 triệu USD một mua căn penthouse tại 220 Central Park South. Đây trở thành căn nhà đắt đỏ nhất trong lịch sử Mỹ.

Thương vụ mua bán căn hộ đắt giá ở Mỹ của ông Joe Tsai diễn ra vào thời điểm nhạy cảm của Alibaba.

Cổ phiếu của Alibaba đã giảm 1/3 kể từ tháng 10 /2020 khi các nhà chức trách Trung Quốc siết chặt việc kiểm soát các công ty công nghệ lớn trong nước để hạn chế quyền lực và phạm vi tiếp cận dữ liệu của họ.

Jack Ma - người đồng sáng lập Alibaba gần như đã rút lui khỏi thị trường sau khi ông chỉ trích các cơ quan quản lý Trung Quốc và bị chính quyền Bắc Kinh đình chỉ đợt IPO trị giá 37 tỷ USD của gã khổng lồ fintech Ant Group.

Joe Tsai sinh ra ở Đài Loan (Trung Quốc), đi học ở New Jersey, sống và làm việc ở New York (Mỹ) vào giữa những năm 1990 với tư cách là luật sư và CEO điều hành quỹ đầu tư tư nhân.

Hình ảnh hiếm hoi của cả gia đình tỷ phú Joe Tsai.

Năm 1999, Tsai bỏ công việc với mức lương 700.000 USD/năm tại Investor AB để tới làm cho Alibaba với chỉ 600 USD/năm.

Ông giữ vị trí Giám đốc Tài chính tại Alibaba trong hơn một thập kỷ, trước khi trở thành Phó chủ tịch năm 2013.

Tsai đã giúp biến Alibaba thành một gã khổng lồ quốc tế. Ông chỉ đạo gần như tất cả các cuộc đàm phán huy động vốn thời kỳ đầu, và tham gia hàng chục thương vụ M&A của Alibaba. Ông cũng là người thu hút nhà đầu tư cho IPO của đại gia thương mại điện tử này.

Năm 2017, tỷ phú Tsai đã mua một cổ phần nhỏ của đội bóng rổ Brooklyn Nets và đến năm 2019 thì mua toàn bộ phần còn lại cùng quyền vận hành nhà thi đấu Barclay Center với giá tổng cộng 3 tỷ USD.

Theo Bloomberg Billionaire's Index, ông Tsai hiện vẫn là Phó chủ tịch điều hành và là cổ đông lớn thứ 2 của Alibaba với khối tài sản trị giá khoảng 10 tỷ USD.

