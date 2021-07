Bút bi Thiên Long lãi gần 1 tỷ đồng mỗi ngày, lợi nhuận nửa đầu năm gấp 10 lần cùng kỳ

Thứ Năm, ngày 29/07/2021 19:14 PM (GMT+7)

Sau 6 tháng đầu năm, Bút bi Thiên Long lãi sau thuế 176 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ và hoàn thành khoảng 63% kế hoạch cả năm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (Thiên Long, mã chứng khoán TLG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 757 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm nay, Bút bi Thiên Long lãi sau thuế 176 tỷ đồng

Thiên Long cho biết dịch Covid-19 được kiểm soát tốt trong 4 tháng đầu năm 2021 đã thúc đẩy thị trường hồi phục và trở lại bình thường. So với giai đoạn nửa đầu năm 2020, công ty chỉ lãi vỏn vẹn 17 tỷ do chịu nhiều ảnh hưởng từ việc giãn cách xã hội. Công ty thậm chí còn lần đầu tiên báo lỗ 20 tỷ đồng trong quý I do ảnh hưởng của việc giãn cách xã hội, đặc biệt là các trường học đóng cửa trong thời gian dài.

Giai đoạn 6 tháng đầu năm nay, dù chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều biến động mạnh nhưng công ty vẫn lãi sau thuế tăng 146%, đạt trên 91 tỷ đồng.

Luỹ kế nửa đầu năm, Thiên Long thu gần 1.430 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp xấp xỉ 43%, trong khi giai đoạn này năm ngoái chỉ khoảng 32%. Nhờ đó, sau khi trừ các khoản chi phí, công ty báo lãi đến 176 tỷ đồng và gấp 10 lần cùng kỳ. Bình quân mỗi ngày công ty lãi ròng gần 1 tỷ đồng.

“Việc chuyển đổi phương thức kinh doanh, cơ cấu lại kênh bán hàng và kiểm soát chi phí giúp tỷ suất lợi nhuận ròng đạt 12% so với mức 2% của cùng kỳ và 9% của cả năm ngoái” - Ban lãnh đạo Thiên Long cho biết.

Tính đến cuối tháng 6, công ty có tổng tài sản hơn 2.500 tỷ đồng và nợ phải trả gần 620 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên 517 tỷ đồng.

Thiên Long đặt mục tiêu năm nay đạt 3.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 280 tỷ đồng. Kế hoạch này lần lượt tăng khoảng 12% và 17% so với năm ngoái – giai đoạn khó khăn nhất khi sản lượng tiêu thụ giảm mạnh do dịch bệnh. Công ty dự kiến chi cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương ứng khoảng 240 tỷ đồng.

Tập đoàn Thiên Long, tiền thân là cơ sở Bút bi Thiên Long thành lập năm 1981. Thương hiệu này hiện giữ vị trí số 1 trên thị trường Việt Nam và đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp đứng đầu Đông Nam Á và nhóm đầu châu Á trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh văn phòng phẩm.

Nguồn: http://danviet.vn/but-bi-thien-long-lai-gan-1-ty-dong-moi-ngay-loi-nhuan-nua-dau-nam-gap-10-lan-...Nguồn: http://danviet.vn/but-bi-thien-long-lai-gan-1-ty-dong-moi-ngay-loi-nhuan-nua-dau-nam-gap-10-lan-cung-ky-50202129719151916.htm