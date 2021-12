Tỷ giá USD hôm nay 26/12: Liên tục đi xuống khi tâm lý đầu tư rủi ro hồi sinh

Tuần này, đồng bạc xanh đã suy yếu từ 1% đến 1,5% so với đồng bảng Anh, đô la Canada, đô la Úc, đô la New Zealand, và gần 1% so với đồng euro trong bối cảnh có nguồn tin cho thấy làn sóng đại dịch mới sẽ gây ít hơn thiệt hại về kinh tế hơn những đợt dịch trước. Mức tăng đáng chú ý duy nhất mà USD đạt được là so với các đồng tiền an toàn khác, bao gồm đồng yen Nhật và đồng franc Thụy Sĩ.

Nguyên nhân được cho là các dấu hiệu đáng khả quan từ đại dịch đã làm hồi sinh tâm lý đầu tư rủi ro toàn cầu, hỗ trợ những tài sản có lợi nhuận cao hơn.

Dữ liệu được công bố vào thứ Năm (23/12) cho thấy áp lực lạm phát liên tục tại Mỹ không đủ để làm lu mờ tâm lý lạc quan khi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy biến thể Omicron ít có khả năng dẫn đến tình trạng nghiêm trọng như các chủng trước đó.

Chốt tuần, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 96.06 điểm, giảm 0.01 điểm, tương đương để mất 0.01%.

Đồng USD giảm so với tuần trước

Ngày 24/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.193 VND/USD, giữ nguyên như mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.650 - 23.150 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.760 – 22.830 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.030 – 23.095 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.580 - 23.610 VND/USD.

